MATOUŠ JELÍNEK je důležitým hráčem hokejového týmu SK Sršni Kutná Hora. Ve svých čtyřiadvaceti letech žije v Kutné Hoře, kde pracuje ve Foxconnu jako nákupčí. Má manželku a jeden a půl roční dceru. Hokej začal hrát v pěti letech a chce hrát, dokud ho tento sport bude bavit.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Dalo by se říct, že kompletně. Vždy jsem měl rád týmové sporty a kromě hokeje hraji ještě volejbal, to bohužel oboje v době karantény padlo. Takže karanténu beru jako relax, menší oddych od sportu, možnost si užívat rodinu a zároveň jsem pojal tuhle dobu jako možnost dopřát mé milé manželce takovou měsíční dovolenou z rodičovské „dovolené“.

Pomocí jakých cviků se udržujete v kondici?

Většinu cviků praktikuji se svým jeden a půl ročním synem, takže se jedná především o chůzi s dvanáctikilovým závažím za krkem, vzpírání, běhání a chytaní ho, když vezme roha, a samozřejmě děláním „éa“ (letadla).

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Tip na domací trénink mám určitě. Nejlepší na doma je za mě kruhový trénink s vlastní vahou a když máte možnost, tak fyzická práce. Přes karanténu jsem byl parkrát na dřevě v lese, a to dá člověku mnohem více než nějaká posilovna.

Co vás karanténa naučila?

Karanténa mě nic moc nového nenaučila. Normálně jsem pracoval, staral se o syna a užíval si volno s manželkou, takže času na učení se něčeho nového moc nezbylo. Spíš jsem si odpočinul a načerpal síly na tréninky, které nám budou konečně začínat.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Jednu roušku mám od své mamky a další dvě mám od švagrové, která je koupila. Tyhle roušky přišly dříve, než jsem se stihl vůbec rozhodnout, jestli si je budu šít sám nebo je budu kupovat, takže volba byla jasná. A ještě budu mít vlastně jednou sršní klubovou roušku, samozřejmě také koupenou.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíc se těším na kontakt s kamarády a na to, až začnou tréninky. I když, co si budeme povídat, velmi jsem si karanténu užil. Tolik volného času jsem neměl od svých asi pěti let. Za mě by karanténu mohli zavést natrvalo vždy ob týden. Týden bych chodil na tréninky, do práce atd. a týden bych povinně musel být doma a užívat si s rodinou volno od všech povinností a aktivit.