Rakovník – Kutná Hora 4:2

V souboji starobylých měst začala Hora skvěle v 7. minutě dvěma góly vyhnala mladého brankáře Péce na střídačku. Místo něj naskočil Pýcha a už neinkasoval. „Péc byl asi byl trochu nervóznější, dostal takové hloupé góly. příště už se mu to nestane,“ mínil útočník Rakovníka Matěj Kos.

Domácí vrátil do hry obránce Vyskočil, pak ale dlouho nemohli vyrovnávací gól trefit. Až chvíli před druhou pauzou se slepenými trefami prosadili hodně lacino Petráček a pak i Kos. „Pro mě byl hlavní zlom, když Vojta Petráček dal na 2:2 střelou skoro od vlastní modré. Vzápětí jsme dali na 3:2 a už se nám hrálo lépe,“ popisoval Kos.

Jeho tým pak už vedení udržel, dokonce ho Nekvindou zvýšil na konečných 4:2.

„Podle mne jsme měli víc ze hry, soupeře jsme do šancí nepouštěli, ale bylo to utrápené vítězství. Máme velkou marodku, takže se pytlíkuje sestava a podle toho to vypadalo,“ dodal Matěj Kos.

Hostům tak dvoubrankové vedení nebylo nic platné. „Na ledě favorita nám chyběli tři důležití hráči. Přesto jsme ve čtrnácti odehráli dobrý zápas,“ uvedl po zápase trenér Sršňů Stanislav Bednář. Vedli jsme dva nula, ježe pak jsme udělali chybu, kdy jsme v oslabení nevyhodili puk. To jsou situace, které jsou normálně k vidění i u hráčů NHL. Stále to vypadalo dobře, po této brance jsme měli snad pět samostatných nájezdů, ale koncovka je naše slabina. Pak přišel kuriózní moment. Domácí hráč poslal od vlastní modré velký oblouk směrem na naší bránu a puk skončil k údivu všech v bráně. Náš gólman chytá famózně, přesto udělal takovou chybu. Byli jsme opaření a dostali jsme třetí gól. Na konci jsme to zkusili v šesti, měli jsme dvě šance, ale Rakovník přidal do prázdné čtvrtou branku,“ popisoval důležité momenty střetnutí Bednář. „Odehráli jsme slušné utkání, ale body nemáme,“ dodal.

Branky: 16. Vyskočil (Kos, Libovický), 38. Petráček (Hulcr), 38. Kos (Libovický, Hegenbart), 59. Nekvinda (Libovický, Pícha) – 5. Mikeška (Havelka), 7. Dytrych (Beran). Třetiny: 1:2, 2:0, 1:0.