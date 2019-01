Benešov /FOTOGALERIE/ - Po minulém nevydařeném domácím utkání čekal kutnohorské Sršně ještě silnější soupeř, Benešov. Zraněný Jiráň nebyl jediný, kdo chyběl v sestavě, zranění kotníku si obnovil Dytrych. Trenér Bednář proto doplnil tým dvěma juniory, obráncem Kopeckým a útočníkem Macháčkem. Kutná Hora doplácela hlavně na špatnou koncovku a prohrála 0:3.

V několika prvních střídáních byla patrná převaha domácích jen proti třetí pětce, ve které byli oba junioři, Ti se však svojí role zhostili dobře a rozdíl rychle smazali. A rychle si dokonce obránce Kopecký připsal důležitý zákrok, když dokázal na poslední chvíli zachytit puk před brankovou čarou po backhendové střele Sládka.

V jedenácté minutě měli hosté početní výhodu na svojí straně, výrazně ale Štěpánka v brance domácích neohrozili. Asi největší gólovou šanci měl Rudolfský, puk ale za záda soupeřova gólmana nedostal. V závěru třetiny se po souboji o puk dostala hokejka příliš vysoko a s drobným zraněním a lehkým krvácením odjel na střídačku domácí Formánek. Do konce první třetiny proto museli hosté čelit minutu a půl oslabení a další dvě a půl minuty v začátku druhé třetiny.

Na konci 26. minuty, těsně před vhazováním, vyměnili domácí svojí třetí pětku za první, a tah se jim vyplatil. Čerství domácí hráči přehráli třetí pětku Kutnohorských a po důrazu v brankovišti hostů se jim podařilo dostrkat puk do brány. Vzhledem k dosavadnímu velmi vyrovnanému průběhu zápasu bylo otázkou času, který z týmů se dokáže první prosadit.

Po jedné z akcí domácích, se do sebe pustili Kaňka s Havelkou. Po krátkém válení se po ledě dostali oba tresty dvě plus dvě minuty. Sršni měli několik velkých šancí, ale opět neuspěl Rudolfský, ani Siváček, který nastoupil do druhého útoku místo zraněného Jiráně.

Druhá třetina byla opět herně velmi vyrovnaná, domácí však měli výhodu jedné branky, naproti tomu střelci hostů ani po 24 střeleckých pokusech nedokázali dostat puk za záda domácího gólmana. A to i přesto, že ten dokázal pochytat jen minimum střel, většina z něj vypadla nebo se odrážela před něj. Tím kdo stále držel naděje hostů, byl gólman Jelínek.

Hra byla pořád velmi vyrovnaná, jen byl zásadní rozdíl v kvalitě střelby. Domácím se podařilo v 53. minutě vstřelit druhý gól. Domácí předvedli, jak důležité je hrát v blízkosti brány soupeře na sto procent do hvizdu rozhodčího. Přestože hosté nesklonili hlavy a dál bojovali, podařilo se dát domácím po dvou minutách třetí gól. I přes několik šancí v závěru zápasu nedokázali Sršni dát ani gól a domácí se proto mohli radovat z výhry 3:0.

„Hráli jsme v oslabené sestavě bez Dytrycha a Jiráně. Přesto jsme podle mě byli lepším týmem, měli jsme šance, ale neproměnili jsme je. Ve třetí třetině pak přišel trest, když jsme inkasovali. Herně to bylo lepší než minule, bohužel ale bez produktivity,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Stanislav Bednář.

Další zápas odehrají kutnohorští hokejisté na domácím ledě proti HC Žabonosy v neděli 20. ledna od 17.30 hodin.

Benešov - Kutná Hora 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 26. Stejskal, 53. Holeš, 55. Kaňka.

Benešov: Štěpánek – Bursík, Dušek, Fedoročko, Formánek, Holeš, Janák, Kaňka, Kočí, Korvas, Kotýnek, Polesný, Sládek, Starec, Stejskal, Zderadička. Trenér František Sládek.

Kutná Hora: D. Jelínek, Pekař - Chmelař, Grauer, Švejda Pavel, Křeček, Havelka, Kopecký - Beran, Rudolfský, Javůrek, Jelínek Matouš, Siváček, Tvrdík Jan, Šváb Michal, Tvrdík Jiří, Macháček. Trenér Stanislav Bednář.