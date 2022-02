V první třetině to rozhodně nevypadalo jako zápas předního celku s posledním. Kutnohorští sršni se do domácích zakousli, hráli s velkou chutí a odhodláním. Byli velice nebezpeční a dokonce trefili dvakrát tyč. Jenže domácí z první vážnější akce udeřili a rázem byli na koni. Poděbradským narostla křídla a začali se více prosazovat. Jenže na konci třetiny hosté srovnali. Jenže v prostřední části daly Poděbrady tři góly v řadě a naděje na dobrý výsledek pro Kutnou Horu zhasla.

„Zápas nebyl moc pěkný, ale rozhodně jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli,“ uvedl po utkání manažer poděbradského klubu David Kubát, který už vyhlíží zápasy ve vyřazovací části. „Příští víkend ukončíme základní část zápasem v Čáslavi. Čtvrtfinále play off bychom měli začínat doma ve středu 2. března Soupeř bude známý po odehrání předkola play off,“ přidal Kubát.

FOTO: Čáslavský Karel Hejný řídil čtyřmi zásahy brankostroj svých barev

„První třetina byla ještě vyrovnaná, tu jsme odehráli dobře. Pak se naše hra ale výrazně zhoršila, dělali jsme chyby a k tomu jsme přidali dost vyloučení. Některá z nich byla zbytečná. Místo abychom hráli, začali jsme řešit rozhodčí. A to nebylo dobré,“ přiznal trenér hostujícího mužstva Stanislav Bednář. „Dělali jsme hrozné chyby a to nás sráží. Dostáváme laciné góly a je jich hodně. Navíc tomu nepomohla ani ta naše vyloučení. Pak to vypadá, že si jdeme jen tak zahrát a nejdeme udělat něco pro výsledek,“ zamyslel se kutnohorský trenér.

Branky a nahrávky: 6. Papoušek (Rindoš), 23. Toupal P. (Pojkar), 29. Rindoš (Karoch), 31. Papoušek (Žalud, Pojkar), 42. Pácal (Žalud), 53. Karoch (Kejdana ), 59. Tuma (Pácal, Kubát) – 20. Dytrych (Tvrdík), 36. Havránek (Tvrdík), 44. Klazar (Jiráň). Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Třetiny: 1:1, 3:1, 3:1.

HC Poděbrady: Bílek (Hermann) - Pojkar, Bartoň, Karoch, Žalud, Vošta, Nutil - Tuma, Pácal, Kubát - Kejdana, Rindoš, Papoušek - Toupal P., Mrkus, Plaček, Babička