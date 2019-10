Na první branku se čekalo poměrně dlouho, konkrétně šestnáct minut a jednačtyřicet vteřin, Velké Popovice šly do vedení 1:0 po brance během přesilové hry, když Václav Lacek našel Jany Synáče, který prostřelil domácího brankáře Davida Jelínka. Sršni vyrovnali ve druhé třetině, přesněji v osmatřicáté minutě utkání, po kombinaci Lukáše Berana s Danielem Chmelařem zaznamenal branku Petr Javůrek. Jelikož ve třetí třetině branka nepadla, šlo se do prodloužení, ve kterém rozhodl o výhře domácích Lukáš Beran, který se prosadil ze samostatného nájezdu.

„Sehráli jsme těžké utkání s kvalitním soupeřem, hrálo se hodně tvrdě. První třetina neměla jasně lepší mužstvo, každý chvíli tahal za kratší konec, ale nebylo tam moc výrazných situací. ve druhé třetině měli hosté lepší hru, vytvořili si tři šance, které ale neproměnili. My jsme naopak dokázali vyrovnat. Ve třetí třetině jsme byli lepší zase my, měli jsme docela dost příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Bylo to náročné utkání, opravdu tvrdé, musím říct, že šlo asi o nejlepší výkon, jaký jsme v sezoně předvedli, všichni chtěli hrát, bojovali, bylo to na krev,“ Zhodnotil utkání trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář.

Šesté kolo krajské ligy odehrají svěřenci Stanislava Bednáře v sobotu 19. října v Benešově, který se po pěti kolech nachází na šestém místě tabulky východní skupiny se šesti body, o jednu příčku právě nad Kutnou Horou. Utkání začne v 17:00.

Kutná Hora – Velké Popovice 2:1 po prodloužení (38. Javůrek, 65. Beran – 17. Synáč)

Kutná Hora: D. Jelínek – Bašus, Pavel Švejda, Havelka, Málek, Chmelař, Vaněk, Grauer – Dytrych, Klazar, Jan Tvrdík, Jiráň, Rudlofský, Javůrek, Sádlo, Beran, M. Jelínek. Trenér Stanislav Bednář.

Velké Popovice: Lorenc – Černý, Kolaja, Braniš, Krejčí, Nejedlý, Lacek – Freisler, Rejna, Vacek, Synáč, Žoha, Medřický, Maňas, Kukačka, Mareček.