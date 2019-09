První branku dal Chmelař po asistenci Dytrycha v pětadvacáté minutě, o tři minuty navýšil na 2:0 Siváček, kterému asistoval Jan Tvrdík. Třetí branku domácích dal Beran, druhou asistenci zaznamenal Dytrych. Probíhala šestatřicátá minuta, a další branku Sršňů vstřelil Matouš Jelínek, který v té samé minutě dal ještě jednu branku.

Ve třetí třetině domácí pokračovali v brankových hodech, nejdříve překonal brankáře hostů Javůrek, kterému nahrával Dytrych, pro kterého to byla třetí asistence v utkání. Jedinou branku Žabonos dal v jednapadesáté minutě Hlaveš, domácí ještě v šedesáté minutě upravili na konečných 7:1, když Matouš Jelínek našel Jiráně, který dal sedmou branku Kutné Hory.

„Vyhráli jsme, ale z naší strany to nebyl moc povedený zápas, dokážeme hrát lépe. Vyhráli jsme vysokým rozdílem, ale radši bych hrál více hokejově, což se nestalo. Byl to takový klasický zápas s Žabonosy, vyhecovaný, agresivní zápas. Představoval jsem si lepší hokej, ale s výsledkem jsem spokojený, docela dobře jsme bruslili, předvedli jsme nějaké pěkné akce. V přípravě se to stává, ne vždy můžeme hrát výborně,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Stanislav Bednář.

Kutná Hora – Žabonosy 7:1 (0:0, 5:0, 2:1)

Branky: 25. Chmelař, 28. Siváček, 34. Beran, 36., 36. M. Jelínek, 48. Javůrek, 60. Jiráň – 51. Hlaveš.