Zápas byl odložený kvůli čáslavskému týmu. Ten se potýká s velkou marodkou a proto požádal svaz i soupeře o přeložení na jiný termín. „Volali nám i na svaz už v úterý a požádali nás o přeložení. Mají málo lidí a my jsme jim vyšli vstříc,“ uvedl kutnohorský trenér Stanislav Bednář. „Nevím, jestli by soupeř vyhověl nám,“ přidal kouč Sršňů.

Měl to být pikantní souboj dvou okresních rivalů. Ten se ale v sobotu neuskutečnil. Hokejové utkání druhého kola Krajské ligy mezi Kutnou Horou a Čáslaví bylo odloženo.

