Netrvalo ani minutu, než domácí dali první branku, po rovných sedmapadesáti vteřinách se prosadil Tomáš Soukup po asistenci Ondřeje Hampla. Druhou branku dal právě Hampl v osmé minutě utkání. O pouhých dvanáct vteřin později potřetí překonal kutnohorského brankáře Davida Jelínka Jan Háva, kterému asistoval Tomáš Prášek. Kutnohorští hokejisté po špatném vstupu do zápasu prohrávali 0:3 po první třetině utkání v Kralupech.

Začala druhá třetina, a trvalo necelých devět minut, než padla čtvrtá branka kralupských hokejistů, o kterou se postaral Ondřej Davídek, který profitoval ze spolupráce Jana Hávy a Martina Hanžla. Ve třiatřicáté minutě Kutnohorští inkasovali popáté, tentokrát dal branku domácí Martin Hanžl, asistence zaznamenali Ondřej Davídek a Tomáš Prášek. Svěřenci Stanislava Bednáře tak po druhé části utkání prohrávali v poměru 0:5.

V sedmačtyřicáté minutě dal další branku domácích hokejistů Jiří Neiss, který využil přihrávky od Ondřeje Hampla. Po šesti po sobě jdoucích brankách domácích, přerušili kutnohorští hokejisté tuto sérii v devětačtyřicáté minutě, když se po pasu Michala Havla prosadil Lukáš Beran. Branka Kutné Hory padla během přesilové hry Sršňů pět na čtyři, z do té doby sedmi branek to byla jediná, která padla během přesilovky. Pouhopouhých devět sekund od první kutnohorské branky, padla sedmá branka kralupského družstva, o kterou se postaral Jan Háva po asistenci Jakuba Šaršeho. Sršni se zmohli ještě na jednu branku, ve třiapadesáté minutě překonal domácího brankáře Jiřího Exnera Jan Kopecký po spolupráci Dominika Jiráně s Janem Tvrdíkem. Za zmínku stojí, že branka padla opět během přesilové hry kutnohorských hokejistů, stejně jako první branka Sršňů, to byly jediné zásahy za těchto okolností. Tuto zajímavou sérii přerušila osmá branka Kralup, když přesilovou hru pět na čtyři využil Miroslav Cafourek po přihrávce Romana Verbíka.

„Sice jsme se soupeřem hráli i loňskou a předloňskou sezonu, ale tentokrát proti nám nastoupilo úplně jiné mužstvo. Z minulých setkání tam zůstali zhruba tři hráči, jinak přivedli zkušené, kvalitní hráče. Přijeli jsme bez čtyř důležitých členů základní sestavy, takže jsme hráli na pět obránců. Na soupeře jsme ani náhodou neměli, byl lepší po všech stránkách, agresivnější, důraznější, bojovnější, hokejovější, zkrátka a jednoduše nás domácí jasně přehráli ve všech směrech,“ řekl k utkání trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář.

Páté kolo krajské hokejové ligy odehrají kutnohorští hokejisté v sobotu 12. října na domácím ledě. Do Kutné Hory dorazí soupeř z Velkých Popovic, který ve čtyřech kolech dokázal nasbírat tři výhry, a jednu prohru v prodloužení. Začátek utkání je naplánovaný na 17:30.

Kralupy nad Vltavou – Kutná Hora 8:2 (1. Soukup, 9. Hampl, 9., 49. Háva, 29. Davídek, 33. Hanžl, 47. Neuss, 59. Cafourek – 49. Beran, 53. Kopecký)

Kralupy nad Vltavou: Exner – J. Verbík, Prášek, Cafourek, R. Verbík, David – Soukup, Řehák, Kaprál, Neiss, Davídek, Kučera, Háva, Šarše, Hanžl, Hrdina, Student, Hampl.

Kutná Hora: D. Jelínek – Havelka, Kopecký, Chmelař, Vaněk, Bašus – Rudolfský, Jan Tvrdík, Dytrych, Beran, Jiráň, Javůrek, Fišar, Jiří Tvrdík, Klazar. Trenér Stanislav Bednář.