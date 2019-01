Kolín - Odehrát devatenácté kolo krajské hokejové soutěže odjeli kutnohorští Sršni v neděli do Kolína proti HC Žabonosy. Na derby a přímý souboj o čelo tabulky Stanislav Bednář svůj tým připravoval a sestavu měl kompletní. Motivace obou soupeřů zvítězit ve vrcholící soutěži byla jasná a tak se bylo na co těšit.

KSM: Kutná Hora - Zlonice 10:2. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

První třetinu začali Sršni aktivně a svého soupeře přehrávali. Vytvořili si několik brankových příležitostí, ale ujala se až souhra Javůrka, Pipka a střílejícího Čejky v patnácté minutě. Před pěknou návštěvou (400 diváků) šli Sršni do vedení. Konec první části dohrávali Sršni v oslabení po sporném vyloučení obránce Tvrdíka za podražení. Hlavní rozhodčí Petr Švejda svůj verdikt nevzal zpět ani po sportovním přiznání „faulovaného". Bohužel to předznamenalo jeho výkon ve druhé části.

Do té domácí hráči vstoupili s odhodláním zabrat a vymanit se z defenzivy. To se jim dařilo a vyrovnali hru. Rozhodčí Švejda však nejprve přehlédl jasné podražení Pácala ve středním pásmu a vzápětí vyhodnotil nikým nezaviněnou srážku soupeřů mimo hru jako nedovolené bránění Pipka. Následnou početní výhodu Žabonosy využily a vyrovnaly. Povzbuzené brankou v polovině utkání překonaly Hermanna podruhé a otočily vývoj.

Sršni chtěli odpovědět, tlačili se do útoku a po střele Jelínka skončil puk asi dvacet centimetrů za brankovou čarou. Radost Sršňů však hlavní rozhodčí zchladil svým rozpažením. Martin Hušek v domácí bráně se k vytažení puku sportovně nepřiznal a vyrovnání se nekonalo. Křivdou rozladění Sršni se dostali pod tlak, který vyvrcholil povedenou střelou nad rameno Hermanna a i přes aktivnější střeleckou statistiku (7:9) prohráli tuto část 0:3.

Ve třetí třetině se snažili Sršni o vyrovnání. Žabonosy však sehrály tuto část zkušeně, nepustily rozladěné Sršně do souvislejšího tlaku a s ubývajícím časem i silami to byla stále větší křeč. Čtyři minuty před poslední sirénou Žabonosy zpečetily svou výhru čtvrtou brankou a vrátily Kutné Hoře porážku. Zároveň sesadily Sršně z čela tabulky a mají dvoubodový náskok do tří závěrečných kol soutěže.

Dvacáté kolo hrají Sršni doma v neděli 21. 2. od 17.30 hodin proti SK Velc Žilina.

HC Žabonosy - SK Sršni Kutná Hora 4:1 (0:1,3:0,1:0)Branka a nahrávky Sršňů: Čejka (Pipek, Javůrek).



Kutná Hora: Hermann (Březina) – Vaněk, Čejka, Siváček, Havelka, Tvrdík II., Fiala, Meloun, Rudolfský, Pipek, Javůrek, Tvrdík I., Jan Tvrdík, Jelínek, Andrle, Pácal, Charvát. (Hynek, Švejda, Sádlo) Trenér Stanislav Bednář.

HYNEK MACHÁČEK