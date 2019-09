První branka padla v páté minutě, postaral se o ni domácí Ficek, kterému asistovali Tregl s Kadeřábkem. Sršni v deváté minutě vyrovnali, po přihrávce od Klazara se prosadil Šváb. Ještě během první třetiny, konkrétně v patnácté minutě, hosté převzali vedení, když dal branku Javůrek.

Druhá třetina vyšla lépe jednoznačně boleslavským hokejistům, kteří vstřelili čtyři branky. Nejdříve se prosadil Bílek po asistenci Vondrlíka, následoval ho Vaníček, kterému přihrával Rovný, čtvrtou branku domácích dával ve spolupráci s Vondrlíkem Litera, a poslední zásah si připsal Kadeřábek po přihrávce od Christova. Domácí tak během jedné třetiny otočili nepříznivý vývoj utkání a do třetí třetiny šli s vedením 5:2.

Ve třetím dějství měl k brance blízko kutnohorský Javůrek, ale přestřelil bránu. Domácí brankář Vích předvedl několik dobrých zákroků, a také díky tomu hosté ve třetí části utkání branku nedali. Neprosadili se ani domácí, utkání tak skončilo výhrou Boleslavských v poměru 5:2.

„Řekl bych, že jsme odehráli velice dobré utkání. Soupeř byl velmi dobrý, co jsme slyšeli, tak pokoukávají po druhé lize, starší hráče doplnili o dorostence z Extraligy. Domácí byli o trochu lepší, my jsme také neproměnili nějaké šance, to je normální, ale soupeř byl prostě lepší, hrál hokej, který se v této soutěži moc nehraje. Domácí byli důrazní, tvrdí u mantinelu, dohrávali situace, takový hokej by se měl hrát,“ zhodnotil utkání trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář.

Druhé mistrovské utkání krajské ligy odehrají svěřenci Stanislava Bednáře v sobotu 21. září na domácím ledě. Sršni od 17:30 přivítají soupeře z Vlašimi, se kterým minulou sezonu dvakrát prohráli, doma v poměru 1:2, a ve Vlašimi výsledkem 3:2.

Mladá Boleslav B – Kutná Hora 5:2 (5. Ficek, 23. Bílek, 33. Vaníček, 37. Litera, 40. Kadeřábek – 9. Šváb, 15. Javůrek)

Kutná Hora: Pekař – Kopecký, Havelka, Bašus, Chmelař, Vaněk, Grauer, Švejda, Jiráň, Dytrych, Klazar, Jan Tvrdík, Šváb, Javůrek, Fišar, Jiří Tvrdík, Sádlo, Beran, M. Jelínek, Rudolfský. Trenér Stanislav Bednář.