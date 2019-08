Trenére, jak probíhá letní příprava?

Začali jsme na suchu někdy koncem července, to trvalo až do půlky srpna, když jsme se dostali na led. V rámci letní přípravy odehrajeme také letní turnaj Derby turnaj KLM 2019, který pořádáme. Budeme trénovat každý den, máme ještě mladší mužstvo, které se musí oklepat. Ke konci léta máme v plánu jednodenní turnaj v Čáslavi.

Co si od turnaje slibujete?

Bereme ho jako součást přípravy, je to v naší organizaci, budou tam čtyři mužstva, konkrétně Kutná Hora, Kolín B, Poděbrady, a Žabonosy. Hraje se stylem doma venku, první domácí utkání odehrajeme ve čtvrtek 22. srpna proti Poděbradům od 17:30. Je to šest přípravných zápasů navíc, což je dobře, lepší by bylo, kdybychom šli na led o týden dříve, ale vystačíme si i takhle. Dáme šanci juniorům, pro ně to budou dobré zápasy proti kvalitním soupeřům.

Jsou v týmu nějaké nové tváře?

Přivedli jsme Bašuse z Žabonos, který přišel už na letní přípravu. Měl zájem hrát u nás, je to mladý hráč, hrál za Kolín, a poslední rok nebo dva byl v Žabonosech. Je to mladý, perspektivní hráč, takové hráče bychom rádi měli v týmu. Bavili jsme se s vedením, že nastavená cesta je vyhovující, s čímž souhlasím. Chceme stavět tým na mladších hokejistech, ideálně přímo z Kutné Hory. Brát starší hráče je sázka na riziko, vzhledem k tomu, že to něco stojí, a také, že v okolí jich moc není a tím pádem je nemáme nasledované. Kromě Bašuse jsme nikoho dalšího nepřivedli.

Odešel někdo z Kutné Hory?

Hostování z Kolína ukončil Křeček, který nechtěl dojíždět a tak u nás už pokračovat nebude. S aktivní kariérou skončil náš teď už bývalý kapitán Jan Vaněk, který pro nás odvedl spoustu skvělé práce, je to srdcař, nevynechal jediný trénink, šel příkladem. Jeho odchod nás trochu mrzí. S hokejem ale úplně neskončil, bude se angažovat v trenérských kategoriích.

Po konci Vaňka je teď nejstarší hráč Rudolfský. Od něj máte potvrzené jeho pokračování v týmu?

Rudy za nás v minulé sezoně odehrál několik velice dobrých zápasů, jsme rádi, že u nás bude pokračovat. Byl bych rád, kdyby se pořádně chytil, je to v podstatě jediný zkušený hráč. Hráče jako on potřebujeme, je to bojovník, navíc má respekt ostatních hráčů.

Čeho byste v následující sezoně chtěli dosáhnout?

Tím, že za nás budou hrát ještě mladší tváře, se budeme snažit hrát dobrý hokej a neustále se zlepšovat. Minulou sezonu jsme to dotahovali v baráži, kterou jsme úspěšně zvládli. Herně jsme soupeře doháněli, ale na dlouhodobý kvalitní výkon nám chybí generace hráčů středního věku, na které by to mělo stát. Máme hodně hráčů do dvaadvaceti let, dva hráče středního věku a nakonec Rudolfského, kterému je přes čtyřicet let. Mladí hráči mají dravost, ale stejně jako všude jinde mají problém si udržet stálé výkony.

Kterého z vašich soupeřů považujete za největšího kandidáta na výhru soutěže?

Jednoznačně Čáslav, už minulý rok jsem čekal, že se poperou o postup do vyšší soutěže, což se nakonec nestalo. Mají kvalitní kádr, většina hráčů má prvoligové nebo druholigové zkušenosti. Sice jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy, ale tam působil faktor derby, kde se každý víc vyhecuje. V dlouhodobé soutěži měli nejlepší mužstvo. Zahrozit může také Mělník, nebo Černošice, ale Čáslav je pro mě jasný favorit.