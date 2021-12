Následovalo dlouhé hledání a spekulovalo se už i o konci Strnadovy kariéry. Někdejší kladenský kapitán to ale ještě v srpnu zkoušel v Plzni a v rozeběhnuté sezoně nakonec zakotvil zpátky u Rytířů. Ani to ale nebyla jeho konečná zastávka. V listopadu přišla výměna do Sparty za Ladislava Zikmunda.

„Hokejová kariéra taková je, člověk nikdy neví, co se stane. Neočekával jsem, že budu takhle rychle měnit kluby. Doufám ale, že už se to ustálí a sezonu dohraju na Spartě. Užívám si to tady,“ přiznává devětadvacetiletý útočník.

Užívá si i příležitost popasovat se s dalšími evropskými týmy. Sparta totiž hrála Ligu mistrů a nyní se představí i na prestižním Spengler Cupu ve Švýcarsku. „Je to pro mě super zkušenost. Jsem rád, že jsem se toho dočkal, i když už nejsem nejmladší. Je skvělé poznat evropské soutěže. Dělají to tam trochu jinak, je znát, že zahraniční hokej je jinde,“ vypráví Strnad, který si už stihl zahrát proti švédským týmům Skelleftea a Rögle. Právě druhý jmenovaný celek vyřadil Spartu z Ligy mistrů ve čtvrtfinále.

„Řekl bych, že švédský hokej je lepší než náš. Všech pět hráčů se tam zapojuje do hry, jak do útoku, tak do obrany. Nikdo nekouká, všichni bruslí. I ti, co nemají puk. Pak je hra rychlejší a není tam ani moc času na dohrávání soubojů. Všechno je v pohybu. I beci se zapojují do útoku víc než v extralize,“ předává svoje dojmy Strnad.

Toho teď čeká další zajímavá hokejová příležitost. Spengler Cup, tedy nejstarší hokejový turnaj na světě, který se koná každoročně ve Švýcarsku. „Nevím, co od toho čekat. Všichni si to ale chválí, že je to super turnaj. Prý je tam hrozně příjemná atmosféra. Mluvil jsem o tom s Milanem Douderou, který tam hrál s Třincem. Já sám jsem ve Švýcarsku ještě nebyl. Nehrál jsem tam, takže se těším,“ říká Strnad.

Spolu s týmem vyrazí do Davosu, kde se turnaj odehrává, hned 25. prosince ráno. Vánoční svátky tak stráví hokejem. Večer na Boží hod vánoční absolvují sparťané první trénink na místě a na Štěpána už půjdou do akce. Utkají se s výběrem Bernu. „Štědrý den si užiju doma v pohodě. Dobře se najím, posilním se a ráno mizím na letiště. Bude to pro mě hodně netradiční,“ přiznává Strnad, který by se měl spolu s týmem vrátit zpátky do Česka na Silvestra.

Jedinou kaňkou na letošním ročníku Spengler Cupu zůstává neúčast dvou předem avizovaných mužstev. Výběr Kanady se omluvil kvůli omezením spojeným s koronavirem a celek Ambri-Piotta je v karanténě. „Co se dá dělat. Určitě by ale byla zajímavá zkušenost zahrát si proti nejlepším Kanaďanům v Evropě. I tak tam ale bude dost kvalitních soupeřů. Frölunda je jeden z nejlepších švédských týmů, kvalitní je i KalPa Kuopio z Finska,“ říká Strnad.

Ten nyní musí řešit daleko příjemnější starosti než jeho mateřské Kladno. Z předposledního týmu namočeného do sestupových starostí se přesunul do ambiciózního klubu, který každý rok pomýšlí na titul. Přesto se Spartě nedaří podle představ a v tabulce je až osmá. „Předtím tam byla série porážek a pořád to není ideální. Dvakrát zahrajeme, dvakrát zase ne. Je to jako na houpačce. Chtěli bychom stabilizovat výkony,“ uvádí směrem k extralize Strnad, který přiznává, že dál sleduje i výsledky Rytířů.

„Samozřejmě na to koukám. Vím, že situace teď není jednoduchá, musí tam být pěkně dusno. Důležité pro ně budou hlavně vzájemné zápasy se Zlínem. Když ho dvakrát porazí, tak to snad bude dobré. Další týmy už jsou ale odskočené, takže to vypadá na baráž. Letos by to snad mohlo být hratelné. Nemyslím si, že je v první lize nějaký tým, který by mohl myslet na postup do extraligy. Držím jim palce, samozřejmě bych chtěl, aby na Kladně zůstala extraliga. Věřím klukům, že to nějak umlátí,“ zakončil Strnad.

