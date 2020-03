V rozhovoru pro Deník došlo i na téma přešlapů Českého svazu ledního hokeje a Topol mluvil otevřeně: „To, co se stalo s extraligou juniorů, už beru opravdu přes čáru!“

Tomáši, začnu aktuálními věcmi. Rozhodl jste se skončit na lavičce Čáslavi. Co vás k rozhodnutí vedlo?

Myšlenku skončit jsem v sobě měl už po minulé sezoně. Jsem už strašně dlouho z domova, slíbil jsem svým dětem, že už budu doma. Starší dcera mi jde do školy, musím tady být. Hokej mi toho strašně dal, ale i moc vzal. Stojí spousty času. Hokej mi vzal i rodinu, proto mě teď děti budou potřebovat. A to byl i jeden z důvodů, proč jsem řekl, že odejdu. Nečeká mě lehké období, a nedával bych hokeji to, co by si Čáslav zasloužila. Už v této sezoně jsem se snažil, aby kluci nic nepoznali a bylo to pro mě moc těžké.

Znamená to pro vás definitivní hokejový důchod nebo se nebráníte myšlence, že byste se k trénování později zase vrátil?

V první řadě se musím dát dohromady já, odpočinout si, načerpat sílu a pak se myšlence návratu nebráním. Teď určitě dva roky nikde trénovat nebudu. Uvidíme, jak se rozjede škola, jak dcera bude zvládat, jak budou dcery zvládat i ostatní věci. Mezitím budu mít čas sledovat nové věci, budu mít čas na studium. Strašně mě baví mentální koučink, tomu bych se teď chtěl věnovat.

Vydržíte dva roky bez hokeje? Spojil jste s ním celý život.

Tak jako fanouška mě bude bavit, budu si užívat hokej zase z druhé strany. Na to se těším.

Tři roky v Čáslavi byly hodně úspěšné. První rok semifinále play off, loni titul a letos vyřazení ve čtvrtfinále. Jste spokojený?

Jednoznačně. První sezonu jsme jako nováčkové měli bronzovou medaili, skončili jsme třetí, což bylo prostě super. Druhá sezona a mistrovský titul. K tomu asi není co dodat. Letos se sice obhajoba nepovedla, ale to tak někdy ve sportu je. Vyřazení mě mrzí, ale už jsem ho dokázal přijmout. Celkově prostě pro mě super tři roky, myslím si, že i pro hráče a fanoušky.

Co v Čáslavi dokonale šlapalo a co naopak občas drhlo?

Čáslav je de facto pořád nový klub. Musím ale úplně s čistou hlavou říct, že to, co v Čáslavi pan Muras s panem Chrenkou udělali, je prostě něco neuvěřitelného. Klub funguje naprosto skvěle, nemám jedinou negativní věc. Je to vše ze strany vedení rozumné, promyšlené a s cílem do budoucnosti. Mám radost i jak se zvedá mládež. Děti dělají velké pokroky, to je budoucnost klubu. Áčko musí být výkladní skříň, aby měly děti i nějaké vzory a motivaci se do A týmu dotáhnout. Já doufám, že áčko nyní tři roky motivací bylo. I to byl náš cíl, hrát dobře, mít hezké návštěvy a třešnička na dortu je, že se nám k tomu povedlo do Čáslavi přinést mistrovský titul. To už klubu nikdo nevezme a hráči si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo. Přeji Čáslavi, jejímu vedení, hráčům i novému trenérovi, aby se jim povedlo titul přinést do města znovu. Věřím tomu.

Čáslav má skvělé fanoušky a nový stadion. Má před sebou klub velkou budoucnost?

Vůbec nepochybuji. Vše jde správnou cestou.

Kam ve své trenérské kariéře řadíte loňské vítězství v play off krajské ligy?

Já jednoznačně na vrchol. Už jsem nějaké finále zažil, bohužel jsem byl vždy druhý. Čekal jsem na triumf strašně dlouho, moc jsem si ho přál. Děkuji hráčům, opravdu jim děkuji, že to zvládli a já si mohl titul konečně užít. Měl jsem v Čáslavi celé tři roky opravdu výjimečné hokejisty a byla pro mě čest, jak to ti kluci zvládli, jak jsme společně fungovali. Trenéra dělají hráči a já jim opravdu moc děkuji, že to dokázali!

Rád bych nyní odbočil od Čáslavi a vyzpovídal vás jako hokejového odborníka. Co říkáte na vedení ČSLH? Poslední dobou je to samá kauza, která poškozuje český hokej.

Špatná atmosféra nikdy ničemu nepomůže. To, co se stalo s extraligou juniorů, už beru opravdu přes čáru! Nemyslím si, že jsme na tom zase tak špatně. Jednoznačně souhlasím s tím, aby extraligu juniorů hrálo co nejméně týmů. Budou tam opravdu hrát ti nejlepší, a to je bude zdokonalovat. Věřím, že tohle je ten hlavní problém. Máme skvělé trenéry, tam chybu nevidím. Dětem potřebujeme ukázat konkurenci, potřebují se naučit, že jim jen tak nikdo nic nedá. A tím, že pro ně každý zápas bude těžký, tím jejich výkonnost půjde nahoru! Další věc: rodiče by se měli opravdu uklidnit. To, co si někdy dovolují k trenérům, to je naprostá nevychovanost. Jediné, co tím udělají, že strašně ubližují svým dětem. Dítě musí prostě bojovat, bojovat samo, ne někdo za něj. Když tohle rodičové pochopí, bude systém, fungovat. A celkově se zlepší i atmosféra.

Extraliga skončila předčasně kvůli coronaviru. Je podle vás správné, že se neudělil mistrovský titul?

Ano, žádná soutěž se nedohrála. Prostě je to jenom sport, máme teď všichni problém a musíme ochránit naše zdraví. Souhlasím, že se to ukončilo a na první místo se dalo zdraví nás všech.

Když se neudělil titul, je správně, že se zachoval sestup Kladna?

Nemám na to jasný názor, ale asi ano. Rytíři byli prostě poslední, to se dohrálo. Jasně se řeklo, že po základní části poslední padá. Tak to prostě je.

Bude vám Jaromír Jágr v extralize chybět?

Komu by nechyběl! Je to naprostá ikona českého hokeje. Opravdová legenda. Mně to prostě hlava nebere, když si čtete, jak mu mnozí lidé nadávají. To si prostě Jágr nezaslouží. To, že chtěl ochránit svou investici, svůj klub, na tom přeci není nic špatného. Osobně s uzavřením extraligy taky nesouhlasím, ale že pan Jágr má jiný názor, vidí vše z pohledu majitele klubu, do kterého dává své peníze, tak mu za to nebudu vulgárně nadávat. Vůbec si nevážíme lidí, co něco dokázali. Tohle bychom se měli učit, vzít si příklad z NHL, jak si tam dokážou vážit legend.

Do extraligy míří Motor České Budějovice. Co jste říkal na jejich postup? Favorizoval jste je?

Poházím z jižních Čech, z Písku, tak jsem Budějovicím opravdu ze srdce přál návrat do extraligy. Jsem rád, že se jim to povedlo. Postavili naprosto úžasný tým s výborným trenérem. Jsem rád, že postoupili přímo. Jsou jasní vítězové, zasloužili si to a moc se na ně v extralize těším. Myslím si, že zápas Hradce Králové a Českých Budějovic bude opravdu zajímavý. (smích)

O záchranu bojovaly i Pardubice, kde žijete. Co si myslíte o jejich působení v posledních letech. Zvednou se nyní s novým majitelem?

Pardubice jsou pro mě velké zklamání. Takto zničit klub za pár let, to opravdu snad ani nejde. Klub nesmí řídit město, jednoznačná chyba. Všichni to víme, ale politici si z toho dělají svou hračku. Už dávno se měl klub prodat. Ale opravdu prodat, nejen sehnat partnera, který bude lepit finanční problémy. Ustálit sportovní pozice, jako manažera, trenéra a jít cestou nějaké koncepce. To, jak se tady chovají k trenérům, se divím, že sem ještě někdo jde. Jednoznačně jsem proto, aby klub koupil pan Dědek. Podívejte se, kam dostal Vrchlabí, co to je teď za klub, jak ten klub fungoval v první lize. Pan Dědek má zkušenosti a ví, jak řídit klub, rozumí tomu. Tam vidím snad cestu k lepšímu. Pardubice už to potřebují, protože posledních pět sezon bylo opravdu strašných. A jsem rád, že se to za minutu dvanáct vždy povedlo zachránit. Návrat zpět je strašně těžký.

Vím, že jste velký fanoušek Sparty. Měla by podle vás letos na titul?

O tom vůbec nepochybuji. (smích) Taky po těch pár nemastných sezonách byla letošní rozjetá dobře. Sparta to taky už potřebovala. Jsem za to rád.

Sparta se během ročníku zbavila trenéra Krupa. Jde podle vás nyní správným směrem?

Můj názor je, že taková kapacita jako je pan Krup, ještě asi v extralize netrénovala. Myslím si, že přinesl spoustu nových věcí, co Spartu obohatilo. Nevím, jak fungovaly vztahy hráči – trenér, něco se člověk dozví. Sparta se takto rozhodla, mě to ale mrzelo.

Mělo by se podle vás hrát letos mistrovství světa? A líbí se vám vůbec formát MS každý rok?

Pokud se vir podaří zastavit, musíme život ihned vrátit do normálu. Nastartovat ekonomiku, začít normálně fungovat. Pokud se to povede, ano, ať se mistrovství světa hraje. Švýcarsko má šampionát určitě perfektně připravený, když se vše rozhodne na poslední chvíli, zvládnou ho uspořádat. Pokud ale nemoc bude dál ohrožovat naše zdraví, jednoznačně zrušit. Bohužel.

Je vůbec nějaká šance, že se dohraje NHL? Porce zápasů je ještě obrovská a čas utíká.

Nedokážu teď říct, prostě coronavir teď řídí naše životy a uvidíme na jak dlouho. NHL je ale natolik silná, že i kdyby se to nedohrála, neviděl bych nějaký velký problém. Extraliga se s tím musí popasovat taky.

Tomáši, za Kutnohorský deník děkuji za spolupráci. Na závěr se zeptám, doporučil byste Čáslavi nějakého svého kolegu, nebo to necháte čistě na vedení?

V nějaké volné diskusi jsem se s panem Murasem bavil, ale rozhodnutí, a já věřím, že správné, musí být na něm. Pokud si jméno vybere, a zeptá se, názor mu řeknu. Ale v první řadě, si musejí rozumět trenér a vedení. Pak to bude fungovat! Na závěr mi dovolte, abych vám všem poděkoval za podporu, poděkoval za velice krásné komentáře k mému konci, za neskutečnou podporu. Moc si toho vážím. Ze srdce děkuji.

Tomáš Topol



Věk: 40

Zaměstnání: vedoucí servisu KIA FIAT

Bydliště: Pardubice

Hráčská kariéra: Chrudim, Kutná Hora

Trenérská kariéra: Pardubice, Chrudim, Kutná Hora, Trutnov, Česká Třebová, Dvůr Králové, Čáslav