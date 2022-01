Kolaps v první třetině. To je hlavní důvod porážky sršňů. Ti nenaložili s úvodní periodou vůbec dobře. Totálně zaspali začátek střetnutí a během tří minut prohrávali o dvě branky. V osmé minutě sice snížil Beran, jenže varování hostujícího mužstva z úvodu střetnutí Kutná Hora nebrala vážně a do první sirény inkasovala ještě dva góly. Další dvě dvacetiminutovky vyzněli sice pro sršně dobře, dostali už jediný gól, jenže náskok Vlašimi byl dostačující.

„Především první třetina byla hodně mizerná. Jinak jsem ale celkově hodně zklamaný, špatně jsme k utkání přistoupili a od začátku bylo všechno špatně,“ byl hodně rozladěný trenér kutnohorského týmu Stanislav Bednář. „Pak už to nešlo, nedokázali jsme se vrátit do utkání. Dělali jsme chyby, nepřistupovali jsme zodpovědně k soupeři a asi jsme si mysleli, že to po dobrém výsledku z minulého kola přijde samo. Hráli jsme bez soubojů, bez bruslení. Utkání jsme si prohráli hlavou, špatně jsme k němu přistoupili,“ hledal příčiny porážky kouč sršňů.

Branky a nahrávky: 8. Beran (Tvrdík), 37. Kadlec, 54. Tvrdík (Beran, Švejda) – 2. Burda (Florián, Kratochvíl), 3. Kočí (Herwig, Kucharčík), 9. Burda (Florián, Kratochvíl), 12. Bílek (Holeš), 20. Bílek (Soukup, Holeš), 25. Kratochvíl (Fiala, Burda). Třetiny: 1:5, 1:1, 1:0.