Po šesti minutách a šestatřiceti vteřinách hry otevřel skóre zápasu domácí Lukáš Beran, který využil přihrávku Dytrycha a překonal benešovského brankáře Štěpánka. Ve dvanácté minutě ale hosté při hře čtyři na čtyři vyrovnali díky brance Kočího, asistenci si připsal Dušek. Následně o sobě dali vědět opět domácí, a to v patnácté minutě, když kombinaci Chmelaře s Javůrkem zakončil Dytrych druhou branou domácích. Šestadvacet vteřin před koncem už bylo opět vyrovnáno, Janáč našel Starece, který vstřelil poslední branku první třetiny.

Do druhé tetiny, stejně jako do první, vstoupili opět lépe svěřenci Stanislava Bednáře, kteří si v pětadvacáté minutě opět vzali vedení na svou stranu, když Šváb přihrál Klazarovi, který rozvlnil síť brány soupeře. Necelých pět minut drželi kutnohorští hokejisté vedení 3:2, pak ale vstřelil svou druhou branku v utkání benešovský Marek Kočí, a bylo opět srovnáno. Za stavu 3:3 skončila druhá část sobotního utkání.

Ve třetím dějství převedl hattrickovou one man show domácí Jan Tvrdík, který nejdříve ve třiačtyřicáté minutě využil přihrávku od Pavla Švejdy a zužitkoval tak přesilovou hru pět na tři. Následně si připsal dvě branky bez asistencí, nejprve v šestapadesáté minutě při vlastním oslabení čtyři na pět, a nakonec čtyřicet vteřin před ukončením třetiny, čímž stanovil konečné skóre zápasu na 6:3 pro Kutnou Horu.

„Do utkání jsme vstoupili podle mého názoru docela dobře, dobře jsme bruslili, na rozdíl od posledního utkání to bylo nebe a dudy. Byli jsme aktivní, chtěli jsme hrát, měli jsme chuť. Byli jsme důrazní, zvládali jsme souboje, dostali jsme se do vedení, ale pak jsme udělali zbytečné dvě chyby a najednou bylo vyrovnáno. Pozitivem je, že jsme vždy získali vedení, soupeř byl hodně tvrdý, nehrál špatně, ale my jsme měli možná více sil a nejspíš i o trochu více štěstí,“ byl s výsledkem utkání spokojený trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář.

Další mistrovské utkání, kterým bude osmnácté kolo Krajské hokejové ligy, odehrají kutnohorští hokejisté v sobotu 25. ledna. Svěřenci Stanislava Bednáře vyrazí do Poděbrad, kde je přivítá tamní družstvo. S nadcházejícím soupeřem Kutná Hora naposledy zvítězila vysokým rozdílem 7:2, za Kutnohorské se v říjnu prosadili třikrát Jelínek, dvakrát Beran, a po jedné brance přidali Pavel Švejda s Javůrkem. Utkání začíná v 17:00.

Příští domácí utkání čeká Sršně až v únoru, konkrétně v sobotu 8. února proti Černošicím od 17:30.

Kutná Hora – Benešov 6:3 (7. Beran, 15. Dytrych, 25. Klazar, 43., 56., 60. Jan Tvrdík – 12., 30. Kočí, 20. Starec)

Kutná Hora: D. Jelínek – Bašus, Siváček, Havelka, Pavel Švejda, Chmelař, Málek, Grauer – Sádlo, Šváb, Koubský, Dytrych, Jiráň, Jan Tvrdík, Javůrek, Plíhal, Jiří Tvrdík, Klazar, Beran, M. Jelínek. Trenér Stanislav Bednář.

Benešov: Štěpánek – Stejskal, Korvas, Bursík, Matínek, Zděradička, Kotýnek – Mrva, Formánek, Sládek, Kočí, Netolický, Kohout, Janáč, Polesný, Dušek, Starec.