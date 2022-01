Na samém konci první třetiny vyrovnal hostující Ježek a vykřesal naději pro čáslavské barvy. Jenže šance zhasla v prostřední periodě, kdy dali domácí hokejisté během tří minut dva góly. Čáslav už se nedokázala střelecky prosadit, naopak sama v závěrečné dvacetiminutovce ještě dvakrát inkasovala. Herní výpadek byl na čáslavském mužstvu patrný.

Kutná Hora ožebračila soka o všechny body. Sezonu nezabalila

„Naposledy jsme hráli 8 ledna, někteří kluci mají stále covid a na zápas nás bylo třináct i se mnou. Takže jsem musel nastoupit a fyzicky to nebylo dobré,“ uznal hrající trenér čáslavského týmu Ladislav Rytnauer. „Více než polovinu zápasu jsme byli domácím více než vyrovnaným soupeřem. Mohli jsme klidně tři dva vést, jenže místo toho jsme tři jedna prohrávali. Šancí jsme na dobrý výsledek měli více než dost,“ vyprávěl trenér gripenů. „Pak už jsme ale šanci na zvrat neměli, chyběly nám síly. Bylo to pro nás těžké, šli jsme do utkání s minimem tréninků. Na nás byla vidět nesehranost, herní výpadek na nás asi musel být znát. Ale vyhrát se dalo, měli jsme hromadu šancí i přesilovky. Domácí hráli líp takticky,“ dodal Rytnauer.

Pokud situace dovolí, měli by hokejisté Čáslavi ve středu 2. února dohrávat zápas na ledě Benešova. Další středu 9. února by se měli střetnout doma s béčkem Kolína.

Branky a asistence: 11. Hampl (Kučera), 33. Chládek (Hampl), 36. Marek (Příhoda, Kaprál), 42. Hájek (Řehák, Hampl), 60. David (Verbík) - 20. Ježek (Tomek, Šlejtr). Třetiny: 1:1, 2:0, 2:0.