Spousta hráčů před utkáním řekla, že chce vyhrát právě pro něj. Specifický zápas pro jednoho z nejlepších českých hokejistů dopadl nakonec dobře. „Moc jsem si to užil, kluci hráli výborně. Nejspíš se už sem takhle nepodívám, takže jsem za to strašně rád,“ uvedl.

Po nepříliš povedené přípravě se vstup do ostré sezony Philadelphii povedl na jedničku. „Nikdo asi nečekal, že předvedeme takhle dobrý výkon po posledních výsledcích. Všechny lajny hrály dobře, vytvořili jsme si dost šancí. Jsou to dobré dva body na začátek sezony,“ prohlásil Voráček.

Převaha v hledišti i na ledě

V Praze byli jako domácí v oficiálním zápise uvedení právě Flyers a převahu měly oranžové barvy i v hledišti. „Jsem rád, že atmosféra byla dobrá. Hodně to ovlivnil hokej, který se hrál. Kdyby to bylo bez šancí, lidi se do toho nedostanou. Myslím, že to bylo hlasitější, než normální zápas v Americe, což je pozitivní,“ chválil pražské publikum český forvard.

Přestože šlo o začátek sezony a specifický zápas, netrpělo podle Voráčka ani tempo zápasu. „Žádný tým nehrál zanďoura, ale hrálo se nahoru dolů, byla spousta přečíslení. Nasazení bylo opravdu velké, spousta šancí,“ podotkl Voráček.

Pro Philadelphii se tak příjemně uzavřely čtyři dny strávené na české půdě, které pomohly i ke stmelení týmu. „V úterý jsme šli na pivo, každý si to užil. Občas je to důležité, jsem zastánce takových věcí,“ dodal Voráček.