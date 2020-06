Marku, jak jste reagoval na rozhodnutí Kolína přijmout postup do Chance ligy?

Reagoval jsem pozitivně. Zahraji si vyšší soutěž. Navíc beru postup jako satisfakci za vyhnání z Čáslavi. Stále se mi ukazuje, že jsem na to měl. Jsem velice šťastný, že jsme postoupili. Mohou za to lidé z vedení klubu a města, sponzoři a samozřejmě fanoušci. Hodně se o postup zasadil pan starosta Michael Kašpar, který je bývalým hokejistou a hodně nám pomohl. Finančně pomohlo nejen město, ale i Draslovka. Stále ale budeme poloprofesionální tým.

Neváhal jste ani chvíli, zda skončit v práci a pokračovat v Kolíně?

Řekl jsem vedení klubu svou částku, pod kterou nepůjdu, jelikož hokej bude mé zaměstnání, co by OSVČ a stanu se profesionálním sportovcem. Kolín mou nabídku přijal. Uvidíme, jak dlouho vše bude trvat. Příští sezonu mají údajně padat tři nebo čtyři týmy, což nebude lehké. Je to vabank.

Bude pro současný kádr Kozlů těžké hrát Chance ligu?

Stoprocentně. Současný kádr to zvládne jen z poloviny. Druhá polovina na soutěž nemá. Tři nebo čtyři hráči skončili kvůli práci. Nechtěli ji opouštět.

Vy jste tedy s prací skončil?

Prozatím ne. Pracuji až do srpna. Na základě smluvních podmínek budu vidět, jak vše proběhne a zda budu muset skončit nebo ne. Na devadesát procent pravděpodobně skončím.

Co děláte za práci?

Jsem OSVČ a pracuji jako elektrikář.

Pokračoval byste v práci alespoň na půl úvazku?

Pravděpodobně u této firmy ne. Jsou tam na zakázky jasně dané termíny, což s hokejem moc skloubit nepůjde. Spíš budu makat u Tomáše Pilce na šrotišti. Bydlím v Kutné Hoře a mám to k němu kousek. S Tomášem už spolupracuji delší dobu. Tvrdá práce mi nevadí. Bez problému si vezmu rukavice, montérky a budu dělat se železem.

Už jste to v první odpovědi zmínil. Čáslavi jste stále náhlý odchod v únoru 2018 neodpustil?

Proti týmu nic nemám. Pro mě je tohle vše satisfakce a důkaz, že se ve vedení mýlili. Měl jsem tehdy pravdu.

Zdroj: Zdeněk DrlaMAREK NĚMEC je šestadvacetiletý hokejista Kolína, odkud přišel v únoru 2018 z Čáslavi. Je odchovancem Kutné Hory, kde také žije a pracuje jako elektrikář. Za skvělou zkušenost považuje dvouleté angažmá v USA, kde hrál hokej za Seattle Totems. Nyní se hodlá porvat o své starty v Chance lize.



Stav: svobodný, přítelkyně

Vzdělání: středoškolské s maturitou

Hokejové kluby: Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Mladá Boleslav, Jihlava, Seattle Totems (USA), Nový Bydžov, Čáslav, Kolín

Oblíbené jídlo: roštěná

Oblíbené pití: voda

Oblíbené sporty: MMA, horská kola, posilovna

Oblíbené filmy, seriály: Last Dance, staročeské pohádky, filmy od Marvel

Bylo pro vás těžké se prosadit v nabitém kolínském kádru?

Ze začátku určitě ano. Musel jsem si vybudovat pozici a ukázat lidem, co ve mně je. Chvíli mi trvalo, než jsem se ukázal a utvrdil je, že se neztratím. Nyní mám dobrou pozici, ale je možné, že se někdy dostanu na hranu sestavy a nenastoupím. S tím i počítám. Pro mě, jako hráče ze třetí či čtvrté lajny, který je na ledě proto, aby ubíral soupeři kyslík, to bude menší práce. Můj hokej je stále stejný. Nedělám tolik bodů, ale dělám černou práci.

I v první lize vás bude zdobit důraz, tvrdá hra a bitky?

Ano, dohrávání soubojů, dělání bordelu před brankou a umění vrýt se soupeři pod kůži, abych je vyprovokoval a oni nás faulovali. Pak přijdou přesilovky a my dáme góly. (smích)

Už máte z první ligy vyhlédnutého soupeře na šarvátku?

Abych pravdu řekl, tak se tam nyní nacpalo dost soupeřů. Přišel Výtisk z Vítkovic do Litoměřic, v Ústí je i Trávníček z Litvínova. V Litoměřicích ještě samozřejmě hraje bývalý boxer Patrik Marcel. V Chance lize je o dost více hráčů, kteří se nebojí shodit rukavice, protože je to profesionální hokej. Když se něco stane, tak druhý den přeci jen nejdete do zaměstnání.

Jakou bilanci jste měl v bitkách ve druhé lize? Myslím loňskou sezonu.

Byla jen jedna, a ještě na půl v rukavicích. Ani bych to jako bitku nenazýval. Ve druhé lize nejsou soupeři. Nikdo se prát nechce, když jde druhý den do zaměstnání.

V loňské sezoně jste nastřílel čtrnáct branek a přihrál na čtrnáct gólů. To nejsou špatná čísla.

Spíše dávám góly z klasické hry. Pár branek jsem dal i v oslabení. Upřímně říkám, že mi body naskákaly tím, že jsme hráli proti Číňanům (tým China Golden Dragon – pozn). Měl jsem s nimi třeba sedm nebo osm bodů, což proti normálním celkům moc nejde.

Na podzim jste měl perfektní zápas doma s Kobrou Praha, kdy jste dal dva góly a ten poslední, na 3:2, jste vstřelil pár vteřin před koncem. Jak se zpětně na váš výkon před sedmi sty fanoušky díváte?

Když to vezmu ze široka, tak mám svou speciální letní přípravu, při které se zaměřuji na kondici. Je to trochu jiné, než jakou absolvují hráči v Kolíně. Neběhám, protože mi moc tento druh tréninku nevyhovuje. Zaměřuji se spíš na MMA. Třikrát v týdnu jsem v posilovně a třikrát na MMA. V zápase s Kobrou jsem měl o dost více sil než ostatní, díky čemuž jsem mohl ujet, a ještě takhle parádně zakončit.

Bylo více zápasů, kdy jste byl v závěru u rozhodujících momentů?

Ano. Třeba poslední zápas proti Táboru jsem vypomáhal v závěru v první lajně, která pak rozhodla. Na konci zápasů jsem se do hry dostával dost často, protože trenér o mě ví, že kondice je moje silnější stránka. Někteří na tom nejsou tak dobře, třeba občas pijí alkohol, což já vůbec nedělám.

Zmínil jste MMA. Zůstanete jen u tréninku nebo vás láká zápas v kleci?

O zápase vůbec nepřemýšlím. V životě mě nenapadlo, že bych se do zápasení pustil jako Pípa (Martin Pipek, hokejista Čáslavi – pozn.). Uvědomuji si své kvality a vážím si toho, že dvacet let hraji hokej. MMA by pro mě bylo krokem zpět. V hokeji si vydělávám peníze a v MMA bych musel začít vše od začátku. Spíše bych do zápasení peníze vkládal.

Posuňme se v čase o rok později. Jak by měla skončit Chance liga, abyste byli v Kolíně spokojení?

Určitě bychom byli velmi spokojení, kdybychom se dostali do play off. To by byl fantastický úspěch pro celý Kolín. Nikdo nečeká, že v soutěži uděláme dobrý výsledek nebo že bychom se mohli udržet.

Pro vás osobně bude plus každá vyhraná bitka a každý vstřelený gól?

Ano, a samozřejmě i každý vyhraný zápas. Jak jsem řekl, jsme poloprofesionální tým, část hráčů bude chodit na půl úvazku do práce, plus nám budou posílat hráče z Hradce Králové nebo Mladé Boleslavi. Bude důležité a náročné stmelovat tým i s cizími hráči, kteří přijedou jen na utkání. Rádi bychom se v soutěži udrželi dlouhodobě.

Jak vidíte šanci, že byste si zahrál proti Jaromíru Jágrovi?

Myslím, že Jágr hokej ještě zkusí. Pak je šance velká, protože makám, trenéři to vědí, a věřím, že se do týmu dostanu. Kdybych si nevěřil, tak by nemělo smysl ani absolvovat přípravu. Rád bych si proti němu zahrál.