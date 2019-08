Do vedení šlo jako první domácí mužstvo, když Toupal v jedenácté minutě zužitkoval přihrávku od Kejdany. Jen o minutu později Kutnohorští vyrovnali, když se prosadil Dytrych. Domácí zasadili další úder, tentokrát bránu hostů překonal Hrdina, hosté ale krátce na to vyrovnali, když Javůrek našel Berana, který vyrovnal na 2:2.

Ve druhé třetině padla jediná branka, postaral se o ni domácí Kejdana, pro kterého to byl druhý kanadský bod v utkání.

Domácí se prosadili jako první také ve třetí třetině, když rozvlnil síť Tuma, ve čtyřiapadesáté minutě navýšil vedení Poděbrad Hrdina, krátce poté snížil Matouš Jelínek, a dvě minuty po něm dal další kutnohorskou branku Klazar. Poslední úder ale patřil domácímu mužstvu, v poslední minutě dal šestou branku Poděbrad Tuma.

„Byl to pro nás první zápas, na ledě jsme dosud trénovali čtyřikrát, takže to od nás vzhledem k okolnostem nebylo špatné. Soupeř je na ledě o něco déle, ale to nám příliš nevadilo, měli jsme spoustu šancí, ale velkou část z nich jsme nevyužili. Naše sestava nebyla úplně kompletní, ale soupeř také zkoušel nové tváře. Z mého pohledu se odehrálo velice dobré přátelské utkání v dobrém tempu. Na první zápas to bylo velmi dobré,“ Byl s výkonem i přes nepříznivý výsledek spokojený kutnohorský trenér Stanislav Bednář.

Další utkání v rámci turnaje odehraje Kutná Hora v sobotu 24. srpna na domácím ledě právě proti Poděbradům. Utkání začíná v 17:30.

Poděbrady – Kutná Hora 6:4 (11. Toupal, 16., 54. Hrdina, 26. Kejdana, 45., 60. Tuma – 12. Dytrych, 18. Beran, 55. M. Jelínek, 57. Klazar)