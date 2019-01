Kutná Hora - Všechny tři góly věnoval kutnohorský hokejista Adam Vylíčil své přítelkyni na tribuně. Autor vítězné branky sršňů ve čtvrtfinále s Kolínem Jan Sladký zase samou radostí nenacházel slova.

Kutná Hora - Kolín, druhý zápas play off druhé hokejové ligy, 12. 3. 2010 | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Adam Vylíčil dal vůbec první hattrick sršňů v sezoně, ale přesto byl sebekritický: „Dal jsem sice tři góly, ale nehrál jsem nic moc. Třetí třetinu jsme sotva tahal nohy a v prodloužení už jsem nemohl ani chodit.“ Na mladém útočníkovi je hodně znát chuť do hokeje. „Byl jsem nabuzený, když prostě měsíc a půl nehraješ. Do toho ještě olympiáda. Hokej mi chyběl hodně. Těšil jsem se na play-off,“ vysvětlil Vylíčil, které své branky věnoval vždy někomu na tribuně: „Góly jsem věnoval své přítelkyni.“

Po utkání se naprosto rozplýval střelec vítězné trefy - mladíček Jan Sladký. „Je to krásný pocit, navíc takhle v play-off. Prostě krása,“ nenacházel slova a vrhl se na popis celé situace: „Protihráč dostal puk za sebe a nevěděl, kde ho má. Já byl dobře najetý a jel jsem sám. Moc jsem nepřemýšlel, kam budu střílet, ale spadlo to tam.“ Přitom Sladký hrál až od třetí třetiny. „Bylo těžké naskočit, protože jsem byl zmrzlý. Naštěstí jsem se rychle dostal do tempa,“ dodal autor vítězné trefy.