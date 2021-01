Plzeňští, za které znovu bohužel nenastoupil zraněný Kutnohorák Pavel Musil, vedli v utkání dlouho 1:0. Jenže v čase 53:25 srovnal liberecký Lenc a o minutu a půl později Jaroslav Vlach při přesilové hře skóre otočil. Plzeň sice ještě stačila vyrovnat, ale paběnický rodák se ukázal i v prodloužení, kdy v další početní převaze zápas rozhodl.

V utkání tak vstřelil svůj dvanáctý a třináctý gól v sezoně, což je Vlachův dosavadní osobní rekord. Trefa v prodloužení byla navíc jubilejní padesátou extraligovou brankou tvrdého útočníka ze severu Čech. „Když děláme v přesilovce to, co máme natrénované a nic nevymýšlíme, tak dokážeme dát gól. V neděli nám to vyšlo,“ řekl v rozhovoru po utkání Jaroslav Vlach.

Samotný souboj nabídl gólové hody až na samém konci. „Celý zápas to bylo o jednom gólu. Nakonec se duel strhl v gólovou přestřelku. Jsem rád, že nakonec s vítězným koncem pro nás,“ usmíval se Vlach o den později během rozhovoru v pořadu Hokej den poté na ČT Sport.

Vlach během letošní sezony dostává hodně prostoru hlavně při přesilových hrách. Navíc se často trefuje do stejného místa. Střelbu ale speciálně netrénuje: „Nemám to nijak natrénované. Střelbu po tréninku samozřejmě děláme. Hodně trénujeme přesilovky. Nevím, zda to vypadá s lehkostí, ale když dáte nějaké góly, tak si věříte více a více. Když to tam padá, je to super.“

Liberecký útočník bodoval v posledních sedmi zápasech. Stává se z bitkaře střelec? „Nikdy jsem se za bitkaře nepovažoval. Hrál jsem čtvrtou lajnu, snažil jsem se hrát dobře oslabení a být platný pro tým. Ať už to bylo bitkou, dohráváním soubojů či blokováním střel. To se u mě nemění. Zároveň jsem dostal šanci na přesilovkách, kam chodí hráči, kteří by měli umět dát gól. Díky tomu mám od trenéra dost prostoru a dostanu se ke střelbě. Jsem rád, že mi to tam padá,“ odpověděl v pořadu ČT Sport.

„Neříkám, že dávám ruce pryč,“ reagoval Vlach na úbytek bitek v letošní sezoně a pokračoval: „Nikdy nevíte, co se stane. Je dobré se k tomu postavit, když taková situace přijde. Neříkám, že se už nikdy nepoperu. Snažím se vyhrát zápas, to mě jediné zajímá.“

Liberec bodoval v každém zápase po Novém roce a je aktuálně pátý. Jaké jsou týmové cíle do konce základní části po ne úplně dobrém rozjezdu? „Sezonu jsme nerozjeli nejlépe, ale i v zápasech, co jsme prohráli, jsme měli střeleckou převahu. Nyní jsme rádi, že bodujeme v každém zápase. Nejraději bychom byli, kdybychom získali pokaždé tři body,“ usmíval se Jaroslav Vlach a dodal: „Cílem je urvat maximum bodů a umístit se co nejvýš.“