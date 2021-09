Čáslav – Žabonosy 1:4

Domácí hokejisté nezačali špatně, ale jako první inkasovali. A vedoucí gól Žabonos byl také jediným v první třetině. Čáslavi vyšel vstup do prostřední třetiny, kdy srovnal Pipek. Ovšem to byla první a také poslední branka domácího mužstva. Ve druhé periodě přidali hosté dva zásahy, v závěrečné třetině přidali ještě pojistku.

„První utkání nové sezony bylo vyrovnané. Hosté se ujali vedení, na které jsme odpověděli vyrovnávací brankou. Po tomto gólu ale Žabonosy vstřelily chytré a šťastné tři góly. A z toho jsme se už nevzpamatovali,“ vyprávěl po utkání trenér Čáslavi Ladislav Rytnauer. „Bylo nás málo a to také bylo znát. Když hosté vedli, tak to vzadu zamkli, hráli chytrý a jednoduchý hokej a na to my jsme nedokázali reagovat,“ uvedl Rytnauer.

Branky a nahrávky: 23. T. Pipek (Křišťan, Krpata) - 17. Skokan (Kubát), 26. Kedršt (Smejkal, Mejzr), 34. Pýcha (Mejzr), 49. Hutla (Kubát). Třetiny: 0:1, 1:2, 0:1.

Čáslav: M. Svoboda – L. Svoboda, Kulhánek, Krpata, T. Pipek, Sladký – Bílek, Janata, Ježek, Barbora, Navrátil – Křišťan.

Žabonosy: Křivánek – Zemánek, Pýcha, Mejzr, Kedršt, Smejkal – Mich. Pomichálek, Hlaveš, Kunášek, Hutla, Kubát – Nekvasil, Malina, Hrachovec, Skokan, Honz.