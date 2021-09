Benešov – Kutná Hora 4:1

Na první branku se čekalo až do šestnácté minuty. A byli to domácí, kdo se ujal vedení. A než první třetina skončila, přidal benešovský Zderadička ještě druhý gól. Hosté se ale nechtěli s takovým stavem smířit. V prostřední periodě padl jediný gól a ten dal kutnohorský Zvěřina. Jenže to byl také poslední gól hostujícího mužstva. Benešovský Kočí v závěrečné části přidal třetí zásah a výhru pečetil svou druhou trefou Zderadička.

„Soupeř byl tentokrát silnější,“ sportovně přiznal trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář. „První třetinu jsme odehráli vyloženě špatně, soupeř nám hrál ostře do těla. Navíc my jsme měli v sestavě několik mladíků. Pak jsme si něco řekli a prostřední třetinu jsme pojali velice dobře. Snížili jsme a měli jsme šance na vyrovnání. Jeli jsme trestné střílení a pak jsme byli třikrát v samostatném úniku. Ale nedali jsme,“ litoval Bednář. „V závěrečné třetině jsme hráli často v oslabení a to se pak výsledek těžko dohání. Nám chybělo pět hráčů a to bylo také znát. To byla velká ztráta. Ale nechceme se na to vymlouvat. Špatně jsme se pohybovali a nebyli jsme důrazní. Potěšilo mě ale to, že jsme od druhé třetiny srovnali hlavy. Zápas jsme si prohráli v první třetině,“ uvedl kutnohorský trenér.

Branky a nahrávky: 16. Štětina (Starec, Kohout), 18. Zderadička (Kižlin), 43. Kočí (Kaňka), 51. Zderadička (Rittig) – 35. Zvěřina. Třetiny: 2:0, 0:1, 2:0.