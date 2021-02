Zpátky v čase: Kutnohorští Sršni ubodali oslabený Žďár nad Sázavou

/FOTOGALERIE/ Pojďme společně zpátky v čase. Tentokrát do prosince roku 2009! Sedm branek tehdy nasázeli kutnohorští Sršni ve 23. kole II. hokejové ligy Žďáru nad Sázavou. Pohodlný průběh utkání drželi Kutnohorští až do stavu 6:0, pak hosté dvakrát inkasovali, ale na zisku třech důležitých bodů to nic nezměnilo.

Kutnohorští Sršni ubodali Žďár nad Sázavou | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Stadion nastoupil téměř kompletní. Ze základní sestavy chyběl pouze Lukáš Muras a Milota Florian. Naopak se divákům představili dva noví hráči. V první obraně nastoupil Ondřej Bělohlávek a na křídle druhého útoku létal Jakub Kachlík. Do brány se postavil Tomáš Kalousek. Žďárští byli rádi, že dali dohromady tři pětky. Chyběli jim oba Sobotkové, brankář Vajner nebo obránce Pleva a útočník Kaut. Přestože z úvodní přesilovky Sršni nevytěžili nic, začali zápas dobře. Už v polovině čtvrté minuty napřáhl Heřmanský, kotouč se odrazil od mantinelu před bránu, kde ho doklepl do sítě Ondřej Nakládal - 1:0. Vyrovnat mohl vzápětí žďárský Plachý, proti byl však brankář Kalousek. V 6. minutě ujížděl domácí obraně Dobiáš, kterého skvělým obranným zákrokem odzbrojil Kadlec. V polovině první třetiny přišel opět čas Tomáše Kalouska: Havelkův tahák z mezikruží vyrazil ramenem a jeho následnou dorážku ukryl do lapačky. Čas 11:33 opět probudil kutnohorské tribuny, protože druhý gól Sršňů vsítil nový hráč Jakub Kachlík po akci Pavla Beránka. Tři minuty před přestávkou v pohodě chytající Kalousek zneškodnil velkou šanci Nováka. To, co hosté neproměnili, tam Kutnohorským padalo. Ještě do přestávky stihl vstřelit třetí branku Vylíčil. Ve druhé části zahrozili jako první hráči Žďáru, ovšem Kotlík v akci dva na jednoho na Kalouska opět nevyzrál. Vzápětí začaly padat branky na druhé straně kluziště. Ve 25. minutě hráli Sršni přesilovku a Heřmanský zamířil přesně do odkrytého rohu Jedličkovy brány - 4:0. Po tyči Hemského hráli žluto-černí v další početní převaze, kterou proměnil v pátý gól Pavel Beránek. A když za minutu projel obrannou třetinou Žďáru Jakub Kachlík a zavěsil přesně k tyči, odjel z brány Jedlička, kterého nahradil Kochánek. Z třetí části bylo zajímavých pro fanoušky jen prvních dvanáct minut. Ve 45. minutě poprvé v utkání inkasoval Kalousek: Pavel Havelka místo naznačené přihrávky vystřelil a mohl zvednout ruce nad hlavu - 6:1. Za tři minuty útočil na hattrick domácí Kachlík, ale po akci s Hemským netrefil odkrytou bránu soupeře. Jenže v té samé minutě zvýšil na 7:1 v převaze pět na tři pěknou střelou tahem Petr Hemský. Účet utkání uzavřel v 52. minutě střelou z voleje žďárský Plachý - 7:2. Kutná Hora – Žďár n. S. 7:2

Branky: 4. Nakládal (Heřmanský), 12. Kachlík (Beránek), 19. Vylíčil (Kadlec, Prachař), 25. Heřmanský, 28. Beránek (Křišťan), 29. Kachlík, 47. Hemský - 45. Havelka, 52. Plachý (Koželuh). Rozhodčí: Nečas. Vyloučení: 5:6. Využití: 3:0. Diváci: 322.

Kutná Hora: Kalousek - Bělohlávek, Kadlec, Heřmanský, Veselý, Rejzek, Janata - Prachař, Beránek, Vylíčil - Hemský, Nakládal, Kachlík - Křišťan, Bláha, Adamec.