SC Kolín – Stadion Sršni Kutná Hora 2:3

Už v první minutě zaměstnal Blažka kutnohorský Vylíčil. Na další šanci se čekalo až do 10. minuty, kdy závar před brankou hostí nezakončil úspěšně Čtvrtečka. Na druhé straně už se však Sršni radovali. V čase 10:48 prostřelil Blažka Robert Bláha – 0:1. Ve 12. minutě se řítil zprava sám na kolínského brankáře Prachař, jenže střílel vedle. Před přestávkou ještě kutnohorský Vylíčil ujížděl domácím bekům, ale kličku Blažkovi nedokončil.

Ve druhé třetiny se kozlové vymáčkli a začali Sršně přehrávat. Mejzr pelášil sám na Kalouska, ten vyrazil kotouč lapačkou. Pak kutnohorský brankář vyrazil ramenem přesilovkovou bombu Tondra. A když ani Nedbal švihem brankáře Stadionu nepřekonal, začalo se na ledě přiostřovat. Ve 31. minutě měl další šanci domácích L. Skokan, trefil jen Kalouska. O tři minuty později zůstal úplně volný na zadní tyči obránce Nedbal, ale "čaroděj" Kalousek jeho střelu vykopl.

Až v čase 38:19 to Karlovi Nedbalovi vyšlo: najel si na křížný pas Josefa Malého a střelou pod břevno srovnal stav utkání – 1:1. V poslední minutě druhé třetiny opět zahrozili Sršni. Beránek a Sladký při svých dorážkách ztroskotali na Blažkovi a Bláha velké chyby kolínských beků nevyužil.

Tři minuty se odehrály ze třetí části a domácí Malý svou dorážku přišpendlil na Kalouskovu hruď. O chvíli později byli hosté úspěšnější. Adam Vylíčil dorazil vyražený puk za Blažka – 1:2. Ve 47. minutě se před domácího brankáře prokličkoval Hemský, jeho blafák však Blažek skvěle vyrazil. Deset minut před koncem třetí třetiny napálil odražený puk Bláha, ale brankář Kozlů ho schoval v náručí.

Kolín se probudil v 53. minutě, kdy si zleva najel před bránu Milan Pomichálek a přesnou ranou k tyči opět vyrovnal – 2:2. O minutu později jel sám na Kalouska Pospíšil, zamířil však vedle. Utkání nakonec do prodloužení nedošlo. Čtyři minuty před sirénou udělal Adam Vylíčil kličku Blažkovi a zasunul puk do brány – 2:3! Skóre mohl do třetice srovnat Josef Malý, ale Kalousek vystavil jeho bekhendu stopku. Kutnohorští tak postoupili do semifinále, pro Kolín sezona skončila.

Branky a nahrávky: 39. Nedbal (J. Malý), 53. Pomichálek (P. Morkes) - 11. Bláha (Hemský, Heřmanský), 45. Vylíčil (Nakládal), 56. Vylíčil (Pavlík). Rozhodčí: Pokorný. Vyloučení: 6:6. Navíc: Česnek (KH) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:2. Diváků: 1100. Konečný stav série: 0:3. Kolín: Blažek - Nedbal, Tondr, Hanzl, Spudil, Pýcha, Procházka - Skokan, Musil, J. Malý - P.Morkes, Pomichálek, Pospíšil - Čtvrtečka, Kubát, Mejzr - Beňovský, Ježek, Manhart. Trenér Stanislav Bednář. Kutná Hora: Kalousek – Kadlec, Nakládal, Pavlík, Heřmanský, Florian, Rejzek – Vylíčil, Beránek, Králíček – Hemský, Bláha, Křišťan – Prachař, Adamec, Česnek – od 39. min. Sladký. Trenér Karel Dvořák.

