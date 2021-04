Kutnohorští hokejisté potvrdili dobrý výkon ze zápasu s Pískem a na konci nedělního utkání proti Benešovu mohli slavit tři body. Základ vítězství položili v prvních dvou třetinách, které vyhráli 2:1, resp. 3:1. Ve třetí části hry se Kutnohorští neprosadili, i když šancí, i v této slabší třetině, na to měli dost. Akcie Benešova v tu chvíli držel výbornými zákroky brankář Babka.

První třetina byla plně v režii domácích, kteří zasadili sokovi dva přesné zásahy. Už po minutě a půl se rozezněla siréna po přesné trefě Nakládala, druhou branku přidal v čase 14:59 Bláha, který vymetl pavučinu v pravém horním růžku Kielusovi svatyně. Jednu branku si připsal i Benešov, a to když v 7. minutě potrestal hrubou chybu v rozehrávce Kutné Hory Strnad, který z otočky pálil do prázdné brány. I další šance Bláhy ze 7. minuty, nebo Králíčka z 9. minuty, po brance volaly, ale Kielus svými zákroky zahřál malé obecenstvo, které s Vodními Lvi do Hory přijelo.

Do druhé třetiny vlétli domácí jako uragán a hosté jen marně stínovali doslova létající Sršně. Přesto se na branku muselo čekat celých pět minut. Adamec poslal brankovištěm puk Florianovi a ten se nemýlil – 3:1. Neutekli ani tři minuty a kutnohorské publikum opět oslavovalo. Obránce Benešova ztratil puk, toho se zmocnil Beránek a mezi betony benešovského golmana poslal domácí do tříbrankového vedení – 4:1. V dalším střídání se Beránek zapsal mezi střelce podruhé. V přesilovce si najel před Kieluse a backhandem vyhnal brankáře hostů na střídačku – 5:1. Do hostující branky se postavil Babka. Po pětatřiceti minutách zápasu došlo v zadních řadách domácích k další zbytečně ztrátě puku, ten vybojoval Bosas a po samostatném úniku překonal povedeným blafákem Kalouska – 5:2. Těsně před závěrečnou sirénou na konci druhé třetiny napálil Prachař břevno!

To, že kutnohorští hokejisté mají jednu třetinu vždy slabší, potvrdila závěrečná část utkání. V té se už prosadili jen Vodní Lvi. Naštěstí pro Horu to opět byla jen jedna branka a konečné skóre tak znělo po šedesáti minutách duelu 5:3 ve prospěch Sršňů. Krásný průnik po pravé straně kluziště předvedl Dvořák, který si najel před Kalouska a lehkým lobem předvedl své útočné kvality. Až ve třetím vzájemném utkání tak Kutná Hora brala proti Benešovu body.

Kutná Hora – Benešov 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)

Branky a asistence: 2. Nakládal (Vylíčil), 15. Bláha (Křišťan), 25. Florian (Adamec), 28. Beránek, 31. Beránek (Prachař) - 7. Strnad, 35. Bosas (Kaňka), 53. Dvořák (Verbík, Bílek). Rozhodčí: Stolín - Maštalíř, Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 320. Kutná Hora: Kalousek - Křišťan, Prachař, Bláha, Kadlec, Florian, Beránek, Adamec, Nakládal, Veselý, Heřmanský, Hemský, Janata, Králíček, Bělohlávek, Vylíčil (Musil,Rejzek). Benešov: Kielus (31. Babka) - Zeman, Verbík, Burka, Procházka, Jágr, Jonáš, Kaňka, Srdínko, Verbík, Bosas, Bílek, Dvořák, Strnad, Fiala, Černý (Nestrašil).