Majitel a hráč hokejového Kladna Jaromír Jágr svými kousky na ledě fanoušky v Ústí nepotěšil. Legendární 68 je totiž zraněná a hrozí, že nestihne ani start extraligy. Zklamání ze zranění, které přišlo po tvrdé letní dřině, nešlo přehlédnout ani během rozhovoru, v němž ale Jágr přislíbil, že se svou absenci bude snažit fanouškům v Ústí vynahradit.

Během tiskové konference jste naznačil, že byste se po zranění mohl ocitnout na rozehrání i v Ústí, myslel jste to vážně?

Samozřejmě, v soukromí je to to jiné, ale při debatách s novináři se snažím mluvit vždycky vážně (smích). Mrzí mě třeba dnešní zápas (sobotní generálka v Ústí – pozn. redakce), protože někteří lidé se přišli podívat hlavně na mě, a já nemohu hrát. Budu se jim to snažit nějak vynahradit a vrátit.

Můžete upřesnit, o jaké zranění se jedná?

Je to zhruba v oblasti kyčle a pánve, svalů, které se na to napojují. Nechci to příliš rozebírat. Je to zranění, se kterým nemám zkušenost, nikdy jsem takové neměl, takže nedokážu odhadnout, jak dlouho budu mimo. V pátek jsem byl u profesora Koláře, podnikli jsme nějaké kroky a uvidíme. Myslím ale, že to nebude otázka jen jednoho zápasu.

Hrozí tedy, že nestihnete ani začátek extraligy?

Je to možné. Dobré je, že se hraje jen pátek-neděle, takže těch zápasů nemusím zmeškat tolik, ale opravdu nevím, jestli půjde o týden nebo měsíc.

Kde se vám to zranění stalo?

Nevím, může to být z únavy z turnaje v Itálii, ale žádné větší indicie, že by mě něco bolelo, jsem neměl. Nejvíc mě mrzí, že jsem trénoval měsíc a půl, konečně jsem se do toho dostal, ztratil jsem deset kilo a pak přijde takováto nepříjemná situace. Musím to ale brát tak, jak to je.

Takže plán hubnutí vám vyšel?

Dostal jsem se na nějakých 111 kg, v porovnání s jinými začátky sezón jsem se cítil opravdu dobře. Šest týdnů jsem trénoval dvakrát denně, většinou na ledě, takže to mělo nějakou odezvu. Škoda toho zranění, ale vše se děje z nějakého důvodu.

Na druhou stranu vy teď během zranění budete mít víc času na manažerské povinnosti…

Všechno zlé je pro něco dobré. Skloubit dohromady hráčskou a manažerskou činnost je dost těžké. Nedávno jsem na to odpovídal, že to je jako když máte manželku a milenku, obě musíte uspokojit a ani jedna se to nesmí dozvědět. Mixovat fyzickou a psychickou zátěž je opravdu náročné. Skloubit některá jednání, trénink dvakrát denně a ještě k tomu odpočívat je těžké.

Jak vnímáte sílu Kladna před startem extraligy?

Přípravné zápasy, které jsme odehráli, nebyly úplně takové, jaké jsme si představovali. Když se ale ohlédnu zpětně za výsledky nebo za těmi obdrženými brankami, tak si nemyslím, že to odpovídalo poměru hry. Jde vidět, že jsme především mladé nezkušené mužstvo, někdy hrajeme dost naivně a bohužel ve vyšších soutěžích to ty týmy a hráči dokáží trestat. Možná nám bude chvíli trvat, než se přizpůsobíme extraligovému tempu a stylu. Rozhodně ale nechci stahovat kalhoty ještě před sezónou, takový jsem nikdy nebyl a nechci, aby takový byl i náš tým.

Mohl by pomoct příchod Barinky či Saláka?

U Michala Barinky doufám, že se domluvíme dřív, než začne sezóna. Agent Saši Saláka nás požádal, zda by mohl u nás trénovat, protože to má z Prahy asi nejblíž. Myslím, že čeká na zahraniční angažmá, ale možné je všechno a my bychom byli určitě rádi, kdyby zakotvil u nás. I kdyby nedošlo k dohodě, tak alespoň se od něj mohou hráči dost přiučit, je to výborný brankář.