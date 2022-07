Dobrovické řepánky, ilustrační fotoZdroj: Redakce

Suroviny:

800 g polohrubé mouky

160 g cukru krupice

200 g másla

3 vejce

1/2 l mléka

1 kostka droždí

1 střední bulva řepy

250 g mletého máku

sůl

Postup:

Mouku prosejeme do mísy a přidáme cukr a sůl. Promícháme, do důlku rozdrobíme droždí a zalijeme vlažným mlékem. Když droždí vzejde, přidáme rozpuštěné máslo, vejce a propracujeme vařečkou těsto. Těsto hněteme tak, aby se do něj dostal vzduch, a tak dlouho, dokud se nelepí na mísu. Potom těsto lehce poprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo asi na 1 hodinu vykynout.

Poté těsto vyklopíme na vál, ukrajujeme dílky, které prsty rozmačkáme a plníme nádivkou. Zabalíme a vytvarujeme bochánek. Pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova a po vytažení ihned potíráme rozpuštěným máslem.

Náplň:

Bulvu cukrové řepy omyjeme, oloupeme a vaříme v celku, poté nastrouháme. Mák umeleme a povaříme s mlékem. Osmaženou řepu a povařený mák smícháme.

Libuše Krejbichová, Dobrovice

Domácí hamburgerové bulky

Suroviny:

150 g hladké mouky

150 g polohrubé mouky

100 ml vody (dle potřeby, aby těsto nebylo suché)

1 vejce

20 g droždí

1 kávová lžička soli

15 g cukru

sezam nebo mák na posypání

Postup:Nasypeme do mísy mouky, vejce a sůl. V malé misce smícháme droždí a cukr, droždí by mělo ztekutět. Necháme chvilku „rozjet“ a přidáme ke zbytku ingrediencí. Vypracujeme nelepivé těsto a necháme asi 45 minut kynout. Po vykynutí těsto zpracujeme, rozkrájíme a vytvarujeme bulky (vytvarujeme měšec tak, aby jedna strana byla hladká a spoj byl na spodku). Bulky necháme chvíli vykynout, potřeme rozmíchaným vajíčkem a posypeme například sezamovým semínkem nebo mákem podle chuti.

Následně bulky pečeme na 200 stupňů Celsia dokud nebudou na vrchu zlaté. Po upečení je necháme vychladnout a plníme podle chuti.

Marek Voborník

Kladenská uhlířina

Suroviny:

1 kg brambor

0,5 kg pečeného vepřového masa (nejlépe bok)

0,5 kg houskového knedlíku

1 sklenice sterilovaného zelí

4 lžíce sádla

sůl

pepř

kmín

Brambory, knedlíky a již dříve upečené maso nakrájené na kostičky vložíme do pekáče a promícháme se sádlem, zelím a kořením. Následně pečeme na 200°C, občasně mícháme. Pokrm je hotový, jakmile se knedlíky a brambory zbarví dozlatova.

Jánovské půcle

Suroviny:

0,5 kg uzeného masa

1 ks vejce

mléko

olej

sůl

20 g droždí

0,5 kg polohrubé mouky

česnek

vývar

šafrán

Omáčka: Uvaříme uzené maso. Vývar z něj naředíme vodou a zahustíme jížkou nebo hladkou moukou rozkvedlanou s vodou. Základ omáčky povaříme. Následně do něj přidáme utřený česnek (množství dle chuti) a špetku šafránu. Po půl hodině varu omáčku přecedíme.

Půcle: Zaděláme si kvásek tím, že smícháme droždí a trochu vlažného mléka. Vzniklý kvásek přidáme ke zbytku mouky, přisypeme špetku soli, přidáme vejce, olej a mléko ještě podle potřeby. Vzniknout by mělo polotuhé těsto. Z vykynutého těsto uděláme bochánky a následně půcle, tedy vdolky. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C.

Uzené podáváme s česnekovou omáčkou a půclemi. Možné je přidat ještě vařené zelí.