/VIDEO, FOTO/ Pověst Kutné Hory jako bezpečného města, kde třeba můžete nechat i klíčky v zapalování a nikdo vám s autem neodjede, utrpěla v uplynulých několika dnech. Zvýšil se totiž počet napadení a fyzických útoků. Na posledním zasedání samosprávy to nenechalo klidným ani zastupitele Tomáše Fišeru.

Ze známých případů lze jmenovat například potyčku mezi Romem a Ukrajinci, která měla za následek demonstraci na Palackého náměstí a pochod na Masarykovu ulici. Hodně se mluvilo také o dvou událostech v Malíně, při níž byly použity vzduchovka a nůž.

Zbraň se rovněž objevila u morového sloupu v Šultysově ulici, kde opilý muž s dvěma promile alkoholu v dechu měl vystřelit z plynové pistole několikrát do vzduchu.

Na veřejnost prosákly i informace o napadení městské strážnice, ale místostarosta Josef Viktora, pověřený řízením městské policie tyhle spekulace vyloučil. „Nic takového se nestalo,“ odpověděl na dotaz Deníku. A to samé potvrdil ředitel městské policie Václav Mareček.

„Doneslo se mi, že došlo k nějakému přepadení, dokonce k ublížení na zdraví, někde u kina v nočních hodinách. Ten člověk, mimochodem ho znám, má přeraženou čelist a podobně. Vypadá to na elpaso, to znamená loupežné přepadení,“ upozornil na jiný případ zastupitel Tomáš Fišera s otázkou, jestli město v souvislosti s nárůstem podobných násilných činů nezvažovalo posílení policejních hlídek. „Už mně to přijde dost,“ dodal.

„V poslední době se toho sešlo vícero najednou, s Policií ČR jsem v průběžném kontaktu, v každotýdenním kontaktu jsem i se specializovanými útvary Policie ČR. Zatím bych to nazval souhrou nešťastných náhod, ne že by se obecně zvyšovala kriminalita nebo nebezpečnost ve městě. Věřím, že se to rychle uklidní,“ řekl kutnohorský starosta Lukáš Seifert.

Záznam ze zasedání zastupitelstva města:

(kriminalita v Kutné Hoře se řešila od času 2:23:45)

| Video: Youtube

„Ve městě došlo k několika situacím, které si vyžádaly třeba i ne zcela běžné postupy i ze strany policie. Jednotlivé případy spolu nijak nesouvisí a zároveň to často nejsou ani Kutnohoráci nebo lidé, kteří by tady žili. Věřím, že i událost u kina, která bohužel nebyla jediná, bude velmi rychle vyřešená. Místní policie z mého pohledu funguje velmi dobře.“

Krátce a věcně přispěl na závěr do debaty místostarosta Josef Viktora. „Pachatelé byli zadržení a je to v šetření Policie ČR. Čili pracuje se na tom a ví se všechno,“ sdělil.