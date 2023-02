„Ráda hledám různé způsoby vyjádření, a tak od práce grafičky a výtvarné redaktorky, ilustrátorky a lektorky výtvarných kurzů, jsem se nadchla pro keramickou hlínu, která je mi nyní nejbližším materiálem pro vytváření mých představ,“ uvádí o sobě autorka na svých webových stránkách.

Slavnostní vernisáž začne v 17 hodin. Výstava pak bude přístupná každý den až do 3. dubna. Otevřeno bude vždy od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00.