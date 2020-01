Blíží se výstava návrhů sochařských portrétů Miloše Formana

/FOTOGALERIE/ Už na jaře loňského roku se vedení města rozhodlo uctít památku svého nejvýznamnějšího rodáka, režiséra Miloše Formana. V Čáslavi je po něm pojmenována ulice, kde stojí jeho rodný dům. Tam by také na fasádě domu měl být umístěný jeho sochařský portrét. Autorem se stane vítěz otevřené výtvarné soutěže, do které se zájemci mohli se svými návrhy hlásit do pondělí 6. ledna.

Čáslavané se naposledy rozloučili s Milošem Formanem | Foto: Vladimír Havlíček