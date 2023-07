/FOTOGALERIE/ Šesterák! Tak nazvala čáslavská pop punková kapela Civilní obrana šest koncertních zastávek odehraných v jednom dni na šesti nádražích za přesunu vlakovými soupravami.

Z koncertu kapely Civilní obrana. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

První akordy zazněly dvacet minut po deváté hodině ranní na prvním nástupišti brněnského nádraží. Už tam se ukázalo kolik věrných fanoušků si zakoupilo zlevněnou celodenní jízdenku a vyrazilo ve sváteční den na turné se svojí oblíbenou kapelou.

Z Brna muzikanti s fanoušky vlakovými soupravami pokračovali přes Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Čáslav do Kolína a Prahy.

Dle očekávání se nejvíce diváků sešlo v domácí Čáslavi, kde spřízněná firma dodala i jídlo. Pivo po celé turné nabízel sponzorující kutnohorský pivovar.

Muzikanti na každé zastávce obdařili fanoušky zhruba čtyřiceti minutami hudby, základ tvořily skladby z poslední desky nazvané Já, civilka jako To dokáže chlap, S tvojí mámou nebo Černá vrána. Všechny si fanoušci zpívali společně s kapelou.

Když poté zahrála hit Vláda Müllera nebo legendární Stánky od bratrů Nedvědů spojených dohromady s peckou od Kabátů, neznalo nadšení fanoušků mezí. „Ono je to na stejné akordy, takže si to o spojení přímo říká,“ smáli se muzikanti při vlakovém přesunu, který stoprocentně vstoupí do dějin.