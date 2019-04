„Myšlenka Čáslavského kulturního léta v nás zrála delší dobu a navazuje na připomínky mnoha lidí i podnikatelů, obchodníků z centra města, že zde je živo toliko ve dnech konání tradičních trhů na ústředním Žižkově náměstí. V jiné dny a v jinou dobu se centrum města vylidňuje,“ vysvětlil Vlastislav Málek.

Ceněné Čáslavské slavnosti jsou podle něj jednorázovou akcí, kdy žije město v jeden den bohatým programem. Nyní přibude ještě kulturní program od 18. do 25.května a od 8. do 15. června, kdy půjde zejména o hudební a divadelní vystoupení. Od 8. do 13. července by na čáslavské náměstí mělo dorazit letní kino.

„Jsme si vědomi, že to na druhé straně představuje i jistou zátěž pro lidi, kteří na náměstí bydlí a proto s výjimkou 8. června, kdy se konají Čáslavské slavnosti, nepočítáme s programem do nočních hodin,“ řekl Málek.

Čáslav má svůj vzor v Litomyšli, městě s deseti tisíci obyvateli jako Čáslav. „Jistě, nemáme zámek, který je památkou UNESCA, ale aktivního ducha a chuť přicházet s nápady a navazovat na tradice a hodnoty, které tu máme, lze i v Čáslavi,“ dodal Málek.

Letošní rok bude Čáslavské kulturní léto financováno z městského rozpočtu. Zastupitelé o tom budou jednat v dubnu. „Věříme, že v dalších letech se podaří probudit zájem o spolufinancování i z řad firem a podnikatelů, kteří mohou ze zvýšeného turistického ruchu těžit i v rámci svého podnikání,“ uzavřel Vlastislav Málek.