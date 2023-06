/FOTO, VIDEO/ Už jen hodiny zbývají do zahájení letošního ročníku Čáslavských slavností, které odstartují v sobotu 3. června na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Po loňské rekordní návštěvě, kdy si mimo jiné vystoupení naší přední světové sopranistky a operní zpěvačky Evy Urbanové nenechalo ujít přes pět tisíc lidí, vsadili organizátoři znovu na zvučná jména, tentokrát z vod českého šoubyznysu.

Čáslavské slavnosti. | Foto: Vladimír Havlíček

Návštěvníky tak čeká například kuchařská show s herečkou Markétou Hrubešovou, která bude krátce po poledni vařit v přímém přenosu z lokálních surovin místních producentů. Na dvou pódiích se pak až do třiadvacáté hodiny budou střídat známí zpěváci jako Anna K., Aleš Brichta či Ivan Mládek, ze skupin pak vystoupí The People, Vítkovo kvarteto, Březovanka či Wanastowi Vjecy revival.

Z Čáslavských slavností v roce 2021.

„Naše slavnosti jsou o hudbě i gastrofestivalu a nabízí bohatý doprovodný program. Lidé, kteří přijedou i s rodinami, si určitě přijdou na své,“ říká vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Jiřina Kožená, kterou jsme požádali o krátký rozhovor.

Čekají na návštěvníky v sobotu nějaké kulinářské speciality?

Letos se nám podařilo zajistit velké množství jídel světových kuchyní. Bude možné ochutnat asijskou, srbskou, indickou nebo italskou kuchyni a dokonce i hmyzí speciality. Svoje zastoupení tu pak budou mít různá vinařství, pivovary a sedm prodejců s certifikátem Regionální produkt. Součástí bude samozřejmě i jarmark a řemeslný trh.

Velkým lákadlem bude určitě herečka a kuchařka Markéta Hrubešová…

Markéta Hrubešová už v Čáslavi vařila loni na podzim při Adventu na dotek a bylo to moc fajn, proto jsme na to chtěli navázat. Tehdy vařila ve stánku, teď bude vařit v přímém přenosu přímo na jednom ze dvou pódií ještě před vystoupením zpěváků a kapel, protože jsme chtěli, aby show vidělo co nejvíce lidí. Bude tam mít varnou desku a z regionálních produktů, které si vybrala z našeho seznamu, uvaří zhruba 25 porcí jídla a ty potom rozdá lidem v publiku.

Dětský den s Jakubem Vágnerem na Katlově nabízí rybaření i koncert Olgy Lounové

Jídlo, pití a hudba – tady jsou karty rozdané. Co dalšího bude ještě na Čáslavských slavnostech k vidění?

S Rallye Přelouč se nám opět podařilo domluvit historické vozy, kterých bude před radnicí a úřadem práce vystaveno asi třicet. Druhým rokem také spolupracujeme s dopravní společností Arriva, která bude od 12 hodin zajišťovat projížďky historickými autobusy. O to byl loni opravdu velký zájem. Otevřeny budou také památky ve městě, přístupná je vyhlídková věž v kostele sv. Petra a Pavla, Otakarova bašta, synagoga, městské muzeum a Žižkova síň v budově radnice. Pro děti je pak připraven dětský koutek s různými akcemi a soutěžemi nebo jarmareční interaktivní divadlo na schodech kostela.

Jak je to v průběhu slavností s dopravou v centru města?

Náměstí Jana Žižky z Trocnova je v daný den uzavřené, stejně jako Kostelní náměstí. Bezpečnost zajišťujeme ve spolupráci s městskou policií, která bude kontrolovat zejména příjezdy vozidel. Strážníci vědí, koho můžou na náměstí pustit, protože ho zase nemůžeme uzavřít hermeticky kvůli obslužnosti kamenných obchodů.

Letos se Čáslavské slavnosti konají už pojedenácté. Před rokem 2013 se akce jmenovala Jarmarky a její historie sahá do devadesátých let minulého století. Festival začíná v sobotu 3. června v pravé poledne a potrvá do 23 hodin. Součástí hudebního programu jsou dvě pódia, na kterých se během celého dne střídají účinkující zpěváci a kapely.