V úvodu programu premiérově vystoupí nejmladší studenti Tylovy herecké školy, kteří se pod režijním vedením Pavla Sehnoutky představí v příběhu Václava Veselého Kouzelná kulička. Následně se již rozezní fanfáry ohlašující slavnostní předávání cen v několika kategoriích.

Po uvedení nominací na velkoplošné projekci si sošku vítězů postupně převezmou ocenění protagonisté nejlepšího dětského představení i nejpovedenější inscenace, tvůrci a herci nejlepšího filmu z produkce Tylovy herecké školy, oceněna bude nejlepší scéna i režie či herečky a herci ve vedlejších a hlavních rolích.

Nejvíce nominací posbírala v různých kategoriích Písnička pro SuperHvězdu, celkem sedm. Následuje Zlomatka s šesti nominacemi a Central Park West s pěti. Po čtyřech nominacích mají Když se zhasne, Ve starém skladu se svítí a To je pěkné, co děláte. Tři nominace získalo Panství pana Norise. Z filmů má Král Václav pět a Dívka s knihou čtyři.

Program bude doprovázet i hudební vystoupení nebo sportovní exhibice. Výsledky v jednotlivých kategoriích přijdou na scénu oznámit a ceny předat například populární zpěvačka Marcela Březinová, biketrialový mistr Evropy Martin Štěpánek, sopranistka Jana Veberová, hudební skupina Melissa, zpěvačka Lucie Mrňáková Strnadová, herci Divadélka Kůzle, filmaři Jaroslav Beran či Ondřej Soukup, herec, scénárista a režisér Pavel Jecelín nebo fotograf Pavel Hrejsemnou.

Slavnostním galavečerem provede Václav Veselý, který je zakladatelem a ředitelem Tylovy herecké školy a šéfem Divadla za oponou.

Nominace v jednotlivých kategoriích

Nejlepší dětské představení

Buchty v pekle | Písnička pro SuperHvězdu | Tři splněná přání | Ve starém skladu se svítí! | Vichřice



Nejpovedenější scéna

Central Park West | Panství pana Norise | To je pěkné, co děláte | Tři splněná přání | Zlomatka



Nejúspěšnější film

Dívka s knihou | Child Beer Challenge | Král Václav | Lupičíkův Štědrý den | Max



Nejlepší filmový herec

Mikuláš Ečer | Kateřina Hrejsemnou | Jan Kukral | Filip Mašek | Johanka Přenosilová



Nejlepší režie

Jiří Brzobohatý – Zase ti tupitelé

Klára Kopčiková – Písnička pro SuperHvězdu

Jakub Sloup – Central Park West

Václav Veselý – Zlomatka

Tomáš Vinduška – Když se zhasne



Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Kristýna Lázňovská – jako Clarisse / Písnička pro SuperHvězdu

Iva Pilcerová – jako Jarmila / Zase ti tupitelé

Tereza Tahadlová – jako Olga / Zlomatka

Veronika Větrovská – jako Veverka / Ve starém skladu se svítí!

Alena Votavová – jako Scarlet / Písnička pro SuperHvězdu



Nejlepší herec ve vedlejší roli

Štěpán Karban – jako Jonnas / Písnička pro SuperHvězdu

Ondřej Krejčík – jako Howard / Central Park West

Martin Kubelka – jako Aleš / Zase ti tupitelé

Pavel Kubelka – jako Fric / Panství pana Norise

Jan Kukral – jako Anštajn / Ve starém skladu se svítí!



Nejlepší herečka v hlavní roli

Kateřina Hrejsemnou – jako Rebecca / Písnička pro SuperHvězdu

Iva Pilcerová – jako Anna / Zlomatka

Renata Vindušková – jako Carole / To je pěkné, co děláte

Kristýna Zemanová – jako Imelda / Když se zhasne

Kristýna Zinková – jako Phyllis / Central Park West



Nejlepší herec v hlavní roli

Jiří Brzobohatý – jako Artur / Když se zhasne

Mikuláš Ečer – jako Kulda / Ve starém skladu se svítí!

Jakub Sloup – jako Charles / To je pěkné, co děláte

Ondřej Vecek – jako Mark / Písnička pro SuperHvězdu

Tomáš Vinduška – jako David / Zlomatka



Nejpovedenější divadelní představení

Central Park West | Když se zhasne | Panství pana Norise | To je pěkné, co děláte | Zlomatka