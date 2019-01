Kutná Hora - Vystoupení 1. května na uhlířskojanovickém náměstí patří mezi tradiční akce sboru Červánek. Zde spolu, s orchestrem místní Základní umělecké školy, zazpívali a zahráli početnému publiku nejen lidovky, ale i třeba písně Proč holky pláčou a Žádné party.

Na některé písničky zatančili tanečníci a tanečnice z místní školní družiny. Školní pěvecký sbor při Základní škole v Uhlířských Janovicích byl založen v polovině šedesátých let.

Od roku 2006 se vedení sboru ujal Květoslav Červený a spolu s nim Miloslava Králová. Noví vedoucí převzali pěvecký sbor o počtu 20 dětí. Během dvou let se počet členů ustálil na 80 a to žáků od prvního do devátého ročníku ZŠ. A tak tomu je dodnes. Sbor dostal s novými vedoucími i nové jméno Červánek.



Richard Karban