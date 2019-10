Vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie České republiky, spolu se sólistkami Miroslavou Časarovou a Bronislavou Tomanovou. Padesátičlenný pěvecký sbor na varhany doprovodí Lukáš Dvořák.

„České nebe září je unikátní hudební projekt, který se letos stane součástí národní pouti do Říma a Vatikánu. Pouť se uskuteční v listopadu v rámci oslav 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a k výročí Sametové revoluce. Cestu hudebníků právě do Říma finančně podpořila i kutnohorská společnost Phillip Morris,“ prozradila Radka Krejčí ze sedlecké farnosti.

Do Říma i po Česku vyrazí České nebe prezentovat 150 hudebníků. Před slavnostním uvedením v Lateránské bazilice je bude možné slyšet a vidět pouze v Olomouci, Kutné Hoře a v Praze.

Do Kutné Hory České nebe dorazí symbolicky v den Památky zesnulých, tedy v sobotu 2. listopadu. Spolupořadatelství se ve městě stříbra ujala Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, a to v rámci oslav deseti let od znovuotevření a vysvěcení Sedlecké katedrály. Unikátní hudební projekt se tak propojí s unikátní Santiniho architekturou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.

Tento slavnostní koncert se počtem účinkujících i svým přesahem stane jednou z hlavních událostí roku pro Kutnou Horu a okolí. Koncert se koná za účasti místopředsedkyně senátu Miluše Horské a pod záštitou poslance Víta Rakušana.