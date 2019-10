Po celou sobotu bude Masarykovo náměstí ve Slaném patřit street food festivalu nazvaného Slaný na talíři. Ten má naservírovat nejen spoustu zábavy, ale především rozmanitého jídla: od nejvybranějších delikates přes u nás málo známé speciality americké či asijské stravy až třeba po kuchyňskou úpravu hmyzu.

Vinný košt v zahradě zámku v Poděbradech bude v sobotu lákadlem nejen pro dospělé milovníky plodů vinic, které stačí jen polykat bez nutnosti kousat, ale skutečně pro celé rodiny. Pamatuje totiž i na děti, pro něž bude připraven doprovodný program. Malí návštěvníci se mohou těšit na dílničky, ale také na skákací hrad.

Velkým tržištěm i hudební scénou v jednom se v sobotu stane centrum Hořovic, kde se uskuteční tradiční Cibulový jarmark. Akci také doprovodí výstavy připravené nejen zahrádkáři, ale také včelaři a houbaři.

Kutná Hora patří od pátečního večera do neděle cestovatelskému festivalu Na@Na. Co to znamená, vysvětluje za organizátory Jiří Kalát: Na podzim Na cestě / Na cestě Na sněhu / Na jaře Na cestě / Na cestě Na slunci. Cestovatelé přiblíží své zážitky z rozmanitých koutů planety, v neděli je na programu duchovní a poutnická sekce věnovaná místům spjatým s vírou a církví. A předěl mezi nimi? Noc s přednáškou o nočním životě ve světě, která je podle organizátorů „tak červená, že ji uvádíme až po desáté večerní“.

Mnohem méně tajemný je nedělní program v Čelákovicích, kde se chystá Čelákovická hodinovka. Jde o zábavné odpoledne na městském stadionu, kde se nejen bude závodit v běhu, ale připraven je i další program pro celou rodinu nejen se sportováním, ale i výtvarnými aktivitami.

Na nedělní odpoledne zve Kubíčková také do Brandýsa nad Labem. Konkrétně do zámeckého parku, kde se pod názvem Skřítkové a víly koná pohádkový les.

V neděli se milovníci hudebních zážitků mohou vypravit do Berouna, kde večer začne XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun trvající až do 12. listopadu. I když slavnostně zahájen bude až v úterý, již v neděli předchází tradiční prolog: od 19:30 se v kostele sv. Jakuba představí Musica Bohemica.