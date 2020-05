K vidění bude mimo jiné originál svatobarborské Madony, kopie Staroboleslavského palladia a část křídla původního gotického oltáře s vyobrazením sv. Barbory. Výstava pamatuje i na dětské návštěvníky, pro které budou připraveny zajímavé úkoly.

Vzácné exponáty, které se po většinu roku skrývají v chrámovém depozitáři, budou umístěny v ochozových kaplích chrámu. Tématem je ochrana nebeských patronů českých zemí, ale i Kutné Hory, ke kterým se po staletí utíkají obyvatelé naší země.

„Tyto poklady jsme se rozhodli odkrýt právě pro současné složité dny, abychom oživili vědomí, že i v těžkých obdobích máme kolem sebe přímluvce, které můžeme poprosit o pomoc v době nouze. Vystaven bude například originál gotické Madony, která je s chrámem spojená od samotného položení základního kamene, a spolu s ní budou k vidění i vzácné šatičky, které ji zdobily v období baroka,“ sdělila Julie Němcová, provozní a ekonomický správce farnosti. Kutnohořané mají do chrámu vstup zdarma.

Další novinkou uvnitř chrámu sv. Barbory bude pro návštěvníky interiér vstupenkové recepce a obchůdku se suvenýry. Vybavení pro tento duchovní prostor citlivě navrhl architekt Norbert Schmidt, se kterým farnost již dříve spolupracovala. Je například autorem kříže na věži kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Protože se Kutná Hora v posledních měsících zcela vyprázdnila, farnost i město si velmi přejí opět oživit cestovní ruch ve městě. Vstupné do chrámu zůstává pro návštěvníky stejné jako před krizovým obdobím. Vedoucí turistických služeb při chrámu sv. Barbory, Kamila Dostálová, by však byla ráda, aby i samotní občané Kutné Hory pomohli probudit město k životu.

„Chtěli bychom povzbudit Kutnohořany, aby po zmírnění omezení pozvali své příbuzné a přátele do Kutné Hory.“ Proto také farnost umožňuje občanům Kutné Hory do chrámu sv. Barbory vstup zdarma, aby se mohli stát osobními průvodci. „S trvalým bydlištěm Kutná Hora v občanském průkazu nemusíte vstupné platit a můžete své blízké do chrámu doprovodit,“ vysvětlila Kamila Dostálová.

Pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Kutná Hora, která spravuje řadu významných kulturních památek v Kutné Hoře a okolí, je důležité znovu otevřít a uvítat zpět návštěvníky co nejdříve, mimo jiné také kvůli financování probíhajících oprav kutnohorských kostelů. Vstupné do chrámu totiž tvoří převážnou část příjmů farnosti, z nichž se opravy financují.

„Největší rozsah prací probíhá právě letos, jde zejména o opravu kostela sv. Jakuba, kostela Matky Boží Na Náměti, voršilského kláštera a dalších. Jen doufáme, že se cestovní ruch opět nastartuje, abychom nemuseli opravy památek přerušit nebo zastavit pro nedostatek financí,“ uvedla Julie Němcová.

Přestože do otevření chrámu zbývá ještě několik dní, návštěvu je možné naplánovat už teď, například při virtuální prohlídce na webu www.khfarnost.cz. Také vstupenky lze zakoupit online na adrese vstupenky.khfarnost.cz.