Kutnohorský týden akordeonu se odehraje od 18. do 23. srpna. Hlavním organizátorem akce je akordeonista, student hry na akordeon v Dánsku a také kutnohorský rodák Michal Karban. Zkušenosti sbíral v zahraničí, účastnil se také soutěže v americkém Seattlu. Nyní je součástí akordeonového uskupení Check Accordion Trio společně s dalšími dvěma Češkami.

A kde se vůbec tento nápad vzal? „Myšlenka uspořádat Kutnohorský týden akordeonu vznikla z mé hlavy. Akce je připravena nejen pro hudebníky, ale také pro širokou veřejnost,“ uvedl akordeonista Michal Karban. Zároveň dodává, že událost takového rozsahu se uskuteční v Kutné Hoře vůbec poprvé.

Pokud budou mít lidé zájem o to naučit se hrát na tento nástroj, bude to možné na kurzech jak pro úplné začátečníky, tak i pokročilejší hudebníky. Odehraje se také beseda a několik koncertů. Událost navíc bude mít dobročinný rozměr. „Rozhodli jsme se akci uspořádat neziskově. Vstupné je dobrovolné a poputuje na Nadaci Jedličkova ústavu, se kterou spolupracujeme,“ upřesnil Karban.

Na Kutnohorském týdnu akordeonu zahraje Michal Karban společně s Check Accordion Trio – uskupením tří mladých akordeonistů, kterého je součástí. „Jsme jediné akordeonové trio v Česku. Hrajeme hudbu, ve které se prolíná několik různých žánrů, takže si každý najde to své,“ okomentoval.

Celou trojici, která vznikla v roce 2017 dotváří s Marií Čejnovou a Markétou Laštovičkovou. „Věděli jsme o sobě už v Česku, ale až při studiích v Dánsku jsme začali aktivně hrát. Nejdříve to bylo jen nezávazně, chtěli jsme zkusit něco svého. Nečekaně to mělo velký úspěch a my jsme to začali brát víc vážně. A tak jsme nakonec pokračovali dál,“ doplnil Michal Karban.

Kurzy i festival jsou pojaty mezinárodně, nabídku přijalo hned několik zahraničních hostů. „Účastníci jsou ze Slovenska, z Polska i Dánska. Vystoupí například dánské Duo Modus,“ vyjmenoval Karban. Současně doufá, že akce bude mít úspěch a stane se v budoucnu tradicí.

Festival bude mít i jistou edukativní část. Pro mnoho lidí je akordeon – známější možní i jako „tahací harmonika“ - nástrojem hospodským. A hra na něj není jinak úplně běžná. S takovými předsudky se muzikanti setkávají. „Rád bych lidem ukázal, že akordeon není jen ´hospodský hudební nástroj´, ale že se dá na něm zahrát i skvělá muzika,“ zdůraznil Michal Karban.