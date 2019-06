Dalším účinkujícím je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka Olga Lounová. Těšit se posluchači mohou i na trojnásobného Zlatého slavíka, textaře a hudebního skladatele Dalibora Jandu. O rockovou tečku se postará Petr Kolář. To však bude jen začátek kulturního léta v zahradách bývalé jezuitské koleje. Další hudební lahůdky ale teprve přijdou.

Čechomor do Kutné Hora přijede v pátek 12. července, o pořádný nářez se v pátek 23. srpna postará bubenická show v podání Groove Army. Jejich projekt Royal Squad slibuje bubenickou audiovizuální show světového formátu. Masky, uniformy, strhující energie, beat. Na pódiu je pak vystřídá Klára Vytisková a její Klara and The Top.