/FOTO, VIDEO/ V sobotu 26. srpna se v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře uskuteční již pátý ročník jedinečné hudební události – A Day of Sound. Program je tradičně situován jak do vnitřních prostor bývalé jezuitské koleje, tak do přilehlého prostranství zahrad s vodním pódiem, doplněným o působivý výhled na chrám sv. Barbory.

Jan Bang | Foto: se souhlasem GASK

Letošní ročník představí silná jména experimentální hudební scény z Norska a Německa, chybět nebude ani slovenská multiinstrumentalistka Barbora Tomášková. Arve HenriksenZdroj: se souhlasem GASKDramaturgem programu je hudební kritik a spisovatel Pavel Klusák. V působivém prostředí nočních zahrad vystoupí norské duo Jan Bang & Arve Henriksen. Producent Jan Bang je silnou osobností generace elektroniků, která živě vytváří a přetváří zvuk přímo na scéně. Princip „live remix“ je také jedním z leitmotivů proslulého festivalu Punkt, který Jan Bang spoluzaložil v rodném městě Kristiansand. Bang se pohybuje ve svébytném stylovém území vymezeném postjazzem, ambientem, klubovou hudbou a experimenty. Arve Henriksena dnes už není nutné představovat. Trumpetista a autor, schopný vybudovat působivé obrazotvorné zvukové krajiny, vystupoval v Česku v sólových projektech i se skupinou Supersilent. Letošní ročník A Day of Sound má tu čest uvést osobnost, která se zapisuje do dějin radikálního hudebního hledání už přes padesát let.

A Day of Sound 2021 v GASK:

Zdroj: Youtube

Multiinstrumentalistka Limpe Fuchs vytvořila řadu nástrojů vlastní konstrukce a specifického ladění, často připomínajících umělecké objekty. Svá kyvadla, litofony (kamenné řady) a zvony přiváží Limpe Fuchs do prostor GASK. Nabízí tak možnost setkat se v Kutné Hoře s živou součástí historie středoevropské hudby hlubinného naslouchání, s tvůrkyní, která svou zkušenou improvizaci odvíjí od soustředěného napojení se na přítomnou situaci. Energií sršící Limpe Fuchs, která nedávno oslavila osmdesátiny, se stala vítanou součástí aktuálních světových hudebních festivalů, spojovatelkou dnešního uměleckého výrazu a progresivních proudů šedesátých a sedmdesátých let.

Limpe FuchsZdroj: se souhlasem GASK

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na slovenskou skladatelku a improvizátorku Barboru Tomáškovou. Tomášková si získala publikum na festivalech Alternativa i MFDF Ji.hlava, její performativní pohyb mezi violoncellem a řadou originálních ozvučených objektů je suverénní, její soustředěnost ústí do originálního zvukového světa a experimentální performance tu vyznívá jako ta nejpřirozenější věc na světě. Více informací a kompletní program najdete ZDE.

Barbora TomáškováZdroj: se souhlasem GASKHudebnímu programu předchází komentovaná prohlídka k výstavě Jiřího Surůvky Strůjci války (16:00–17:00) a workshop pro děti od čtyř let s názvem Tajuplná výprava se zvukem do světa barev (16:00–17:30). V rámci galerijního programu se uskuteční také vernisáž výstavy Františka Štorma – Maldorör Disco (19:00–19:30). Letošní ročník přináší příjemnou organizační novinku pro návštěvníky z metropole. Stoupající zájem vyústil ve zřízení autobusové dopravy pro publikum z Prahy (14:00, Hlavní nádraží) přímo do GASK. Speciální autobusová linka zároveň pojede zpět do Prahy po skončení hudebního programu (23:00). V předprodeji bude možné zakoupit samostatné vstupenky, stejně jako vstupenky doplněné o jízdenku. Více informací + line-up.