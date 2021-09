Většina festivalového programu proběhne v prostoru Pivovaru Sedlec, ale program pro děti bude už tradičně umístěn do centra Kutné Hory, na Palackého náměstí.

Z domácích souborů a performerů se letos představí například Ufftenživot, 8lidí, performerka Michaela Dašková a samozřejmě Divadlo X10 s nejnovější inscenací režisérky Barbary Herz Mezní stav. Festival zahájí 9. 9. v 19:30 premiéra inscenace Bakchanti, která je připravovaná přímo pro festival režisérem nastupující generace Štěpánem Gajdošem ve spolupráci s dramaturgem Divadla X10 Ondřejem Novotným.

Inscenace se dotýká otázek národní identity a zabývá se tím, jak moc je tato identita spojená či dokonce ovlivněná pivem a vysedáváním v české hospodě. Inscenace vzniká přímo pro prostory areálu bývalého Pivovaru Sedlec a tvůrci se zamýšlejí nad tím, zda je pivo doopravdy středobodem (českého) vesmíru.

Ze zahraničních souborů přijede například polské divadlo Teatr Kana s inscenací Hustota zalidnění, která je adaptací románu Světlany Alexijevičové Modlitba za Černobyl. Svoji světovou premiéru bude mít na festivalu autorská performance běloruského umělce a aktivisty Igora Shugaleeva s názvem 37509082334 / The body you are calling is currently not available. Název projektu odkazuje k telefonnímu číslu a automatické odpovědi „volané číslo je dočasně nedostupné“, která získala po událostech v srpnu 2020 děsivý rozměr.

„Dramaturgie festivalu je postavena na inscenacích a autorských projektech věnujících se aktuálním sociálním, politickým a ekologickým otázkám. Na jedné straně jsou to ta samotná témata a na straně druhé je to působení těchto témat na individuální lidskou bytost,“ uvedla kurátorka festivalu Ewa Zembok a dodala: „Skrze vybrané projekty a inscenace festival odráží to, jak člověk čelí politickým a ekologickým katastrofám, kde jsou hranice lidského přežívání a zda je vůbec možné lidskou existenci zachránit nebo obnovit svět.“

Divadelní festival Kutná Hora 2021



Čtvrtek 9. 9. 2021

16:00 Divadlo b: Pohádka lesní / Palackého náměstí

19:30 Gajdoš, Novotný a kol.: Bakchanti (festivalová premiéra)

21:00 Načeva a Zdivočelí koně – koncert



Pátek 10. 9. 2021

12:00 - 14:00 Diskuse: Nezávislé festivaly v ČR a Střední a Východní Evropě a jejich význam pro kulturu v městech a regionech (moderuje Veronika Štefanová, ČRo) / Dačického dům

16:00 Toy machine: Eliška a jiné královny / Palackého náměstí

17:00 Michaela Dašková: This is not about me!

18:00 Matěj Šumbera: Luminofor

18:45 Matěj Šumbera: Luminofor

18:45 Musaši Entertainment Company: Entomologious

19:30 Teatr Kana: Hustota zalidnění (PL)

21:15 375 0908 2334 / The body you are calling is currently not available (BY)



Sobota 11. 9. 2021

12:00 – 13:30 Diskuse: Nezávislé divadlo v kontextu politických změn v Bělorusku a na Ukrajině (moderuje Veronika Štefanová, ČRo) 13:45 - 14:45 Y: parents – komentovaná prohlídka prostoru vytvořeného během workshopů s rodiči a jejich dětmi před festivalem