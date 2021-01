„První živý přenos pohádky jsme připravili těsně před Štědrým dnem, byla to krásná vánoční pohádka Putování do Betléma. Chtěli jsme nejen potěšit děti, ale taky trošku ulehčit rodičům, aby mohli v předvánočním shonu v klidu dokončit vánoční přípravy a vědět, že jejich děti se při tom smysluplně baví,“ uvedla ředitelka Dusíkova divadla Lada Bartošová a dodala: „Moc nás potěšilo, že někteří malí diváci se i k on-line pohádce postavili opravdu srdnatě a i doma v obývacím pokoji oblékli na pohádku krásné šatičky a motýlky.“

V neděli 24. ledna se diváci mohou těšit na další pohádku, tentokrát na Maxipsa Fíka. Vzhledem k obřím rozměrům hlavního protagonisty to bude pro Dusíkovo divadlo velká výzva. Už jen to, aby se Maxipes vešel do divadla, ale hlavně do záběru kamery pro on-line přenos.

Na živý stream do Dusíkova divadla díky moderním technologiím může přijít z pohodlí svého domova opravdu každý. Stačí si on-line přes web divadla koupit lístek a obratem přijde soukromý link s informacemi o pohádce do emailové schránky. Tyto události mají i další výhodu, když nestihnete do online divadla přijít včas, nevadí. Pohádku je možné zhlédnout nejen v reálném čase, ale ze záznamu kdykoliv až do večera téhož dne.

I přesto, že na představení v divadle smí být jen herci a nezbytně nutný personál, musí se samozřejmě při streamování dodržovat veškerá hygienická opatření. Například roušku si smí sundat jen herci, a to pouze po nezbytně nutnou dobu na jevišti. Diváci tedy doma vše uvidí tak, jako kdyby seděli v sále při běžné pohádce. I když sedí třeba kilometry daleko.