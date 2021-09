Předchozí rezervace je také nutná na zámku Konopiště , kde na svátek sv. Václava – 28. září – chystají odpolední a večerní mimořádné prohlídky věže Václavky. Ta je často spojována s nejslavnějším vězněm, který v ní pobýval – českým králem Václavem IV. Z podstatné části se tato věž zachovala v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století, přičemž návštěvníci si ji budou moci prohlédnout od suterénu po krov. Opět tedy mají příležitost dostat se do míst, kam se běžně nepodívají. Zároveň se návštěvníci mohou těšit na krásné výhledy z věže a na představení zajímavostí ze života sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily; včetně živých obrazů.

Památek otevřených o něco víc než obvykle nebo nabízejících mimořádné programy a akce si návštěvníci v rámci Dnů evropského dědictví užívají už od minulého týdne – a někde se tato příležitost protáhne až do konce září. Platí to i pro vybrané objekty ve správě Národního památkového ústavu, připomněl Deníku Tomáš Pospíšil z územní památkové správy v Praze.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.