V sobotu 2. dubna se vernisáží vrátilo vše do starých kolejí. Další výstavou je kreslený humor dvojice Vaněček – Ráž, tvořící pod názvem Marvin. Kdo by hledal nějaký logicky klíč názvu k vazbě na příjmení autorů, má proti sobě těžkého protivníka. Michal Vaněček, původně programátor a projektový manažer, vložil jména do softwaru, který následně vygeneroval několik výsledků. Z nich spolu s Václavem Rážem vybrali slovo Marvin.