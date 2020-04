ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Protože je rekonstrukce hrazena z příjmů z turismu, můžete pomoci, aby rekonstrukce pokračovala, nákupem on-line vstupenky. Ta má heslo Společně ji opravíme. Stojí 100 korun a je platná na tři roky od zakoupení.

„Vstupenka opravňuje držitele navštívit nejenom kostnici, ale jako bonus obsahuje i vstup do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele nedaleko kostnice. Díky Vám budeme moci v rekonstrukci pokračovat a do budoucna Vás pozvat do obnoveného interiéru a nové expozice,“ uvedli organizátoři.