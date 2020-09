Bohatý třídenní program nabídne účastníkům od batolecího věku po mladé dospělé zejména řadu workshopů a divadelních představení, na něž je - stejně jako na všechny akce v rámci Dvorků - zcela bezplatný vstup.

Co Formanova Čáslav nachystala pro děti, přiblížila předsedkyně spolku a pedagožka Klára Fidlerová.

Opravdu program Dvorků obsáhne všechny věkové skupiny včetně batolat?

Opravdu je tomu tak. Věřte - nevěřte, pro batolata od 10 měsíců do 3 let je možné hrát krásné a profesionální divadlo. A aby se o tom zdejší rodiče a hlavně jejich ratolesti mohli přesvědčit na vlastní oči a uši, přivezeme do Čáslavi jeden z nejlepších českých divadelních souborů hrajících pro děti, studio Damúza a jejich inscenaci Moment!

Je trochu těžké si představit, jak roční děti sedí 45 minut způsobně v hledišti a sledují pohádku…

Kdepak sezení v hledišti. Herci budou hrát se svými plechovými hrdiny „od popelnic“ pěkně na zemi mezi dětmi, v uzavřeném prostoru jeviště hlavní scény Dusíkova divadla, kde malí diváci nemají tolik jiného rozptýlení jako venku. Taky nemůžete čekat ucelený příběh a mnoho slov. Moment! komunikuje s dětmi zvukem, pohybem a přímým kontaktem, je to v nejlepším slova smyslu interaktivní divadlo, které rozumí svému cílovému divákovi.

S obdobným pochopením pro preference konkrétních dětí bude probíhat také sobotní Poobědový hajaja, čtení dětí dětem ve stínu stromů zahrady v Jablonského ulici čp. 477. Nadšená jedenáctiletá čtenářka a vypravěčka Rózi připraví knížky širokého záběru od leporel po fantasy a bude z nich předčítat odpočívajícím dětem i dospělým. V této zahradě a v zahradě čáslavského muzea najdou rodiče také dětský koutek, kde jim zodpovědné slečny a dámy mohou děti krátkodobě pohlídat, aby si sami mohli vychutnat koncert či autorské čtení probíhající v těsné blízkosti, vypít kávu, prohlédnout stánky na jarmarku a podobně.

Na co se mohou těšit starší děti, případně náctiletí?

Pro předškolní a mladší školní děti budou hrát v sobotu Loutky bez hranic představení Tři medvědi a drzá Máša, v neděli pak DAMÚZA představení Superkluk. Děti školního věku už se mohou přihlásit na profesionálně vedené workshopy: komiksovou dílnu s ilustrátorkou Klárou Smolíkovou nazvanou S Komenským na únikovce a Akvarelovou malbu s Marií Ladrovou. Zájemcům všeho věku a zaměření, a tedy i dětem je určeno volně přístupné Malování pro všechny s akademickou malířkou Kamilou Ženatou.

V rámci dílniček na jarmarku rukodělných a regionálních výrobků se pak mohou děti i rodiče během celé neděle učit tvořit ozdoby ze slámy a šustí, hvězdičky z čajových sáčků, vyzkoušet si japonskou techniku kumihimo, která zefektivňuje práci pravé a levé mozkové hemisféry, malovat na kamínky a mnohé další. Děti, které nemusejí jít spát hned po večerníčku si určitě užijí i netradiční sobotní táborák s kytarami a opékáním donesených buřtů přímo na hlavním čáslavském náměstí.

Teenagery bych pak chtěla pozvat na autorské představení studentek čáslavského gymnázia Drobné paralely a vzkázat jim, aby s sebou přivedli (pra)babičky a (pra)dědy. Drobné paralely jsou pětadvacetiminutová divadelní mozaika složená z příběhů čáslavských pamětníků a z velmi současných humorných scének mezi babičkami a vnučkami, v nichž se zástupkyně obou generací bezesporu najdou a snad se sobě dokážou i zasmát. Toto představení hrajeme v Čáslavi a v Jakubu.

V rámci Dvorků bude znít také gospelový sbor…

Tam s nadšením přivítáme mladé zpěváky. Na celou neděli se mohou pod vedením zkušených lektorů a interpretů Terezy Bečičkové a Tomáše Ludvíčka na Gospelworkshopu stát součástí energického pěveckého sboru, jehož vystoupení celé Dvorky slavnostně ukončí.

Se středoškoláky pak počítáme už takřka jako s dospělými – ti si mohou vybrat z ještě o něco širší škály workshopů a divadelních i hudebních vystoupení. Osobně bych jim rozhodně doporučila přihlásit se na jeden z expresivně zaměřených workshopů: na Základy improvizace, na Spontánní tanec či 21. černou hodinku, což je workshop storytellingu, a jako diváci a posluchači si přijít užít výstavy, koncerty – například indierockovou kapelu Supersonic a také třeba improvizační skupinu Bafni, jejíž Improshow je živou obdobou oblíbené televizní Partičky.