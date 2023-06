Již 51. ročník bluegrassového festivalu Banjo Jamboree odstartoval v pátek 16. června v areálu letního kina a koupaliště v Čáslavi. Sem se nejstarší evropský festival hudebního stylu bluegrass, který se vyvinul jako odnož country & western music, přistěhoval v roce 2002.

Festival Banjo Jamboree přivítal v Čáslavi příznivce bluegrassu | Video: Richard Karban

Festival započal psát svou historii v šedesátých letech v Kopidlně, kde odehrál i úvodní dvě dekády svého trvání. Na krátkou dobu se přesunul do jihočeských Strakonic, aby nakonec doputoval do čáslavského lesoparku Vodranty. Nějakou dobu byl o účast na Banjo Jamboree takový zájem, že mu předcházela soutěž o zařazení kapel do programu.

Páteční program odstartovala kapela Barbecue, po které se postupně představily skupiny Rusty Strings, Flashback a Blackjack. Třešničkou na dortu byl koncert legendárních Poutníků, u kterých se počet vystoupení momentálně rovná číslu 4796. Hudební večer zakončily kapely Royal Flush, G-runs 'n Roses a Album. Kromě českých skupin se festivalu tradičně účastní i skupiny ze zahraničí.

Doprovodný program každoročně tvoří hudební workshopy, jamování, dílny pro děti a tradiční hromadné focení banjistů.