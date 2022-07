V nové žádosti organizátoři festivalu po jednání na zastupitelstvu města v uplynulém týdnu zohlednili řadu připomínek, například se zavázali složit kauci ve výši 100 tisíc korun, ve smlouvě zakotvit hmotnou odpovědnost za případné škody, zajistit profesionální bezpečnostní agenturu či zamezit přístupu na terasy parku. I přesto se radní na konání festivalu v parku pod Vlašským dvorem neshodli.

„Už při minulém konání jsem měl nesčetně telefonátů, ať si jdu bydlet do okolí místa konání. S organizátory nebyla dohoda, aby hudbu ztišili, musela se pak dokonce uzavřít Poděbradova ulice. Já si nemyslím, že tento druh akce patří do centra města,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO). Navíc poukázal na to, že park je zcela nově zrekonstruovaný a panovala obava o jeho poničení.

Festival Creepy Teepee v ohrožení. Místo, kde se měl uskutečnit, je zabrané

Radní Štěpán Drtina (Piráti), který naopak akci v parku podporoval, řekl, že je obecně z přístupu zastupitelů a radních k podpoře věcí, které podle něj mají pro město v dlouhodobém horizontu velmi pozitivní efekt, zklamaný. „Park pod Vlašským dvorem si zaslouží znovu ožít, ale nejsem si jist, jak se k tomu město s tímto přístupem kdy může dostat,“ sdělil.

Termín zůstává, místo konání je neznámé

Sami organizátoři zatím nevědí, kde se letošní ročník Creepy Teepee uskuteční. Konat se má přitom už příští víkend 8. až 10. července. „Zatím nevíme, kde se bude konat. Je možné, že to ani nebude v Kutné Hoře. V následujících dnech bychom měli být moudřejší, termín ale zůstává," uvedla za organizační tým Nik Timková.